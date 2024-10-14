Google заключила сделку с Kairos Power на строительство малых ядерных реакторов

В компании отмечают, что в основе структуры сделки лежит «заказной портфель» реакторов, а не проектный подход. Это поможет снизить затраты и быстрее коммерциализировать технологию для всех. По словам старшего директора Google по энергетике и климату Майкла Террелла, сделка дополняет более 115 соглашений Google о получении электроэнергии из возобновляемых источников и ее хранении, общая мощность которых составляет более 14 гигаватт.