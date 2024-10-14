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Google заключила сделку с Kairos Power на строительство малых ядерных реакторов

Ведомости

Google заключила соглашение о покупке энергии, вырабатываемой несколькими малыми модульными ядерными реакторами (SMR), которые стартап Kairos Power планирует запустить в США в 2030 г. и позже. Об этом сообщает Axios со ссылкой на компанию.

Издание отмечает, что речь идет о первой ядерной сделке Google, так как компания, как и ее коллеги, ищут энергию с нулевым выбросом углерода для обеспечения энергоемких центров обработки данных искусственного интеллекта.

«В случае успеха это обеспечит 500 новых мегаватт электроэнергии в сети США, при этом первый SMR должен быть запущен к 2030 г. и далее до 2035 г.», – говорится в материале.

В компании отмечают, что в основе структуры сделки лежит «заказной портфель» реакторов, а не проектный подход. Это поможет снизить затраты и быстрее коммерциализировать технологию для всех. По словам старшего директора Google по энергетике и климату Майкла Террелла, сделка дополняет более 115 соглашений Google о получении электроэнергии из возобновляемых источников и ее хранении, общая мощность которых составляет более 14 гигаватт.

По данным Axios, несколько недель назад Constellation Energy обнародовала план по перезапуску реактора на АЭС Three Mile Island в Пенсильвании в 2028 г. Microsoft заключила 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии для предполагаемых 835 мегаватт, которые проект будет поставлять в региональную сеть.

Кроме того, Amazon подписала договор с Talen Energy о том, что когда-нибудь она будет обеспечивать энергией кампус центра обработки данных AWS в Пенсильвании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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