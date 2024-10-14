Google заключила сделку с Kairos Power на строительство малых ядерных реакторов
Google заключила соглашение о покупке энергии, вырабатываемой несколькими малыми модульными ядерными реакторами (SMR), которые стартап Kairos Power планирует запустить в США в 2030 г. и позже. Об этом сообщает Axios со ссылкой на компанию.
Издание отмечает, что речь идет о первой ядерной сделке Google, так как компания, как и ее коллеги, ищут энергию с нулевым выбросом углерода для обеспечения энергоемких центров обработки данных искусственного интеллекта.
«В случае успеха это обеспечит 500 новых мегаватт электроэнергии в сети США, при этом первый SMR должен быть запущен к 2030 г. и далее до 2035 г.», – говорится в материале.
В компании отмечают, что в основе структуры сделки лежит «заказной портфель» реакторов, а не проектный подход. Это поможет снизить затраты и быстрее коммерциализировать технологию для всех. По словам старшего директора Google по энергетике и климату Майкла Террелла, сделка дополняет более 115 соглашений Google о получении электроэнергии из возобновляемых источников и ее хранении, общая мощность которых составляет более 14 гигаватт.
По данным Axios, несколько недель назад Constellation Energy обнародовала план по перезапуску реактора на АЭС Three Mile Island в Пенсильвании в 2028 г. Microsoft заключила 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии для предполагаемых 835 мегаватт, которые проект будет поставлять в региональную сеть.
Кроме того, Amazon подписала договор с Talen Energy о том, что когда-нибудь она будет обеспечивать энергией кампус центра обработки данных AWS в Пенсильвании.