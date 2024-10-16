В работе сервисов Apple в России и США произошел сбой

Неполадки начали фиксироваться примерно с 17:40 мск. Пик жалоб на работу App Store в РФ пришелся на 18:30 мск – 3442 обращения. Чаще всего пользователи жалуются на трудности с подключением к серверу (81%). 11% не могут воспользоваться сайтом, а у 8% не получается войти в учетную запись. В работе Apple Store пользователи больше всего жаловались на проблемы с приложением (84%).