В работе сервисов Apple в России и США произошел сбой
В работе App Store, Apple Store и Apple Support произошел сбой в ряде стран, в том числе в России и США. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Неполадки начали фиксироваться примерно с 17:40 мск. Пик жалоб на работу App Store в РФ пришелся на 18:30 мск – 3442 обращения. Чаще всего пользователи жалуются на трудности с подключением к серверу (81%). 11% не могут воспользоваться сайтом, а у 8% не получается войти в учетную запись. В работе Apple Store пользователи больше всего жаловались на проблемы с приложением (84%).
Неполадки в работе сервисов Apple были зарегистрированы в США (более 3500 жалоб), России (более 3000 жалоб), Великобритании (более 1000 обращений) и в других странах.