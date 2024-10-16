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В работе сервисов Apple в России и США произошел сбой

Ведомости

В работе App Store, Apple Store и Apple Support произошел сбой в ряде стран, в том числе в России и США. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Неполадки начали фиксироваться примерно с 17:40 мск. Пик жалоб на работу App Store в РФ пришелся на 18:30 мск – 3442 обращения. Чаще всего пользователи жалуются на трудности с подключением к серверу (81%). 11% не могут воспользоваться сайтом, а у 8% не получается войти в учетную запись. В работе Apple Store пользователи больше всего жаловались на проблемы с приложением (84%).

Неполадки в работе сервисов Apple были зарегистрированы в США (более 3500 жалоб), России (более 3000 жалоб), Великобритании (более 1000 обращений) и в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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