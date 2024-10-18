Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в России оператор дата-центров (ЦОДов) для энергоемких вычислений BitRiver объявили о партнерстве на деловом форуме БРИКС в Москве. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Сотрудничество предполагает реализацию проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей, а также строительству центров обработки данных в странах БРИКС.

По данным РФПИ, на сегодняшний день в портфеле BitRiver – 21 действующий дата-центр в России, еще 10 объектов строятся.

«В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. BitRiver создает системообразующие IT-кластеры и новые рабочие места в регионах присутствия», – говорится в сообщении.

РФПИ и BitRiver нацелены на реализацию возможностей по строительству ЦОДов в странах БРИКС и формированию соответствующих партнерств. В фонде прямых инвестиций отметили, что увеличение скорости внедрения технологий искусственного интеллекта привело к глобальной нехватке свободных мест в энергоемких дата-центрах. Для России это создает перспективные возможности, учитывая наличие существующих мощностей в дата-центрах, а также экспертизы по их строительству и эксплуатации.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, развитие вычислительных мощностей для внедрения ИИ в различных отраслях приоритетно для России и партнеров по БРИКС.

«Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные», – отметил он.

Владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец добавил, что совместно с РФПИ компания сфокусируется на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – «строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных