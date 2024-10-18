РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС

РФПИ и BitRiver нацелены на реализацию возможностей по строительству ЦОДов в странах БРИКС и формированию соответствующих партнерств. В фонде прямых инвестиций отметили, что увеличение скорости внедрения технологий искусственного интеллекта привело к глобальной нехватке свободных мест в энергоемких дата-центрах. Для России это создает перспективные возможности, учитывая наличие существующих мощностей в дата-центрах, а также экспертизы по их строительству и эксплуатации.