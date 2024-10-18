РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в России оператор дата-центров (ЦОДов) для энергоемких вычислений BitRiver объявили о партнерстве на деловом форуме БРИКС в Москве. Об этом говорится в сообщении РФПИ.
Сотрудничество предполагает реализацию проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей, а также строительству центров обработки данных в странах БРИКС.
По данным РФПИ, на сегодняшний день в портфеле BitRiver – 21 действующий дата-центр в России, еще 10 объектов строятся.
«В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга и иных энергоемких и высокопроизводительных вычислений в мире. BitRiver создает системообразующие IT-кластеры и новые рабочие места в регионах присутствия», – говорится в сообщении.
РФПИ и BitRiver нацелены на реализацию возможностей по строительству ЦОДов в странах БРИКС и формированию соответствующих партнерств. В фонде прямых инвестиций отметили, что увеличение скорости внедрения технологий искусственного интеллекта привело к глобальной нехватке свободных мест в энергоемких дата-центрах. Для России это создает перспективные возможности, учитывая наличие существующих мощностей в дата-центрах, а также экспертизы по их строительству и эксплуатации.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, развитие вычислительных мощностей для внедрения ИИ в различных отраслях приоритетно для России и партнеров по БРИКС.
«Совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры в перспективе позволит участникам объединения снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные», – отметил он.
Владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец добавил, что совместно с РФПИ компания сфокусируется на создании инфраструктурной базы на основе майнинга – «строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны».