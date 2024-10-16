Почему США хотят ужесточить рамки экспорта чипов ИИ на Ближний Восток

Основой контроля должна стать обновленная программа проверки конечных пользователей (VEU), о которой объявило в конце сентября Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США. В эту программу отныне будут включать зарубежные центры обработки данных (ЦОД), чтобы после «тщательной межведомственной проверки» госдепартаментом, Пентагоном, минторгом и минэнерго их заявок они заранее выполняли требования экспортного контроля. «Это позволит экспортерам США отправлять определенные товары предварительно одобренным организациям по общему разрешению, а не по нескольким индивидуальным экспортным лицензиям», – говорилось тогда в сообщении BIS. Таким образом, с каждого конкретного ЦОДа снимается обязанность получать индивидуальную лицензию для получения конкретных чипов – теперь они будут по итогам проверки включены в общую программу VEU. Reuters тогда охарактеризовало инициативу BIS как способствующую облегчению экспорта чипов производства Nvidia для ЦОДов на Ближнем Востоке после того, как с ноября 2023 г. от американских экспортеров власти США начали требовать лицензии для их поставок в этот регион, а также в страны Африки и Центральной Азии. Однако теперь, как следует из сообщения Bloomberg, число участников такой программы может быть ограничено.