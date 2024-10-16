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Почему США хотят ужесточить рамки экспорта чипов ИИ на Ближний Восток

Ранее они обещали облегчить экспортный контроль проверенным data-центрам региона
Илья Лакстыгал
США хотят сохранить ключевой рынок для экспорта передовых чипов для развития технологий ИИ, но не допустить их попадания в Россию и Китай/ Алексей Орлов / Ведомости

США могут установить ограничения для выдачи экспортных лицензий для продвинутых чипов, используемых в системах ИИ, в страны Персидского залива, несмотря на ранее анонсированное облегчение экспортного контроля для проверенных data-центров региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорят собеседники агентства, потолок для числа экспортных лицензий будет установлен, в частности, для Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Установление норм для этих стран может ужесточить ограничения, которые изначально были направлены в сфере ИИ против Китая.

Основой контроля должна стать обновленная программа проверки конечных пользователей (VEU), о которой объявило в конце сентября Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США. В эту программу отныне будут включать зарубежные центры обработки данных (ЦОД), чтобы после «тщательной межведомственной проверки» госдепартаментом, Пентагоном, минторгом и минэнерго их заявок они заранее выполняли требования экспортного контроля. «Это позволит экспортерам США отправлять определенные товары предварительно одобренным организациям по общему разрешению, а не по нескольким индивидуальным экспортным лицензиям», – говорилось тогда в сообщении BIS. Таким образом, с каждого конкретного ЦОДа снимается обязанность получать индивидуальную лицензию для получения конкретных чипов – теперь они будут по итогам проверки включены в общую программу VEU. Reuters тогда охарактеризовало инициативу BIS как способствующую облегчению экспорта чипов производства Nvidia для ЦОДов на Ближнем Востоке после того, как с ноября 2023 г. от американских экспортеров власти США начали требовать лицензии для их поставок в этот регион, а также в страны Африки и Центральной Азии. Однако теперь, как следует из сообщения Bloomberg, число участников такой программы может быть ограничено.

Облегчавшее этот усиленный экспортный контроль для проверенных ЦОДов решение BIS было обнародовано спустя неделю после того, как 23 сентября правительства США и ОАЭ опубликовали совместное заявление о сотрудничестве в области ИИ. «США и ОАЭ с нетерпением ожидают углубления сотрудничества в области ИИ и связанных с ним технологий для дальнейшего развития своего стратегического партнерства», – следовало из тогдашнего заявления.

Кажущаяся непоследовательность Вашингтона показывает, как американцы хотят пройти между Сциллой и Харибдой в области поставок чувствительных передовых технологий, пояснил «Ведомостям» директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В первую очередь они хотят не допустить попадания своей передовой электроники в Россию через страны Ближнего Востока, в особенности ОАЭ, в юрисдикции которых под вторичные санкции за перепродажу американской электроники попали десятки компаний, уверен Тимофеев. Но, с другой стороны, Вашингтон не хочет терять рынок в ОАЭ и Саудовской Аравии для своих высокотехнологичных компаний, тем более что эти страны объявлены союзниками и партнерами, продолжает эксперт. Не желают США и утрачивать роль в определении технологических стандартов, добавляет Тимофеев. «Поэтому здесь, очевидно, продолжится тонкая настройка», – отметил он.

Использование ИИ жизненно важно для монархий Персидского залива, это отражено в их планах стратегического развития, включая саудовское «Видение-2030», согласно которому Эр-Рияд рассчитывает войти в топ-15 стран по использованию данной технологии и хочет привлечь на это $20 млрд, замечает эксперт Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Монархии Залива надеются применять ИИ также и в своей пока основной нише в глобальном разделении труда – в оптимизации добычи и переработки углеводородов. При этом, как отмечалось в отчете McKinsey еще в мае 2023 г., ИИ внедрен хотя бы в одну бизнес-функцию в компаниях Саудовской Аравии и ОАЭ – этот уровень сопоставим с Северной Америкой, замечает Лазовский. «Стоит сказать, что страны Залива хорошо научились лавировать между Западом и Востоком, поэтому особых проблем с нужными им чипами неоднозначная ситуация с американскими лицензиями не принесет. Арабы, скорее всего, смогут договориться с США, когда придумают или выработают механизмы взаимодействия в данной сфере», – считает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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