«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги
«Госуслуги» начали предлагать россиянам поменять электронную почту Gmail от американской корпорации Google на российские аналоги – в частности, на XMail от VK. Соответствующие письма уже получило большинство пользователей, передает ТАСС.
Мотивом послужила заморозка СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов в Google-приложениях россиян. В «Госуслугах» отметили, что не могут гарантировать сохранность этой функции для уже созданных аккаунтов и предложили перейти на другие платформы.
26 сентября «Ведомости» писали, что с момента запуска Xmail в августе 2023 г. свою почту из Gmail в сервис перенесли более 1,6 млн россиян. Ежемесячно на почтовый адрес в Xmail переходят около 140 000 пользователей. При замене на новый домен сохраняется прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим платформам.