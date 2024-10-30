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«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

Ведомости

«Госуслуги» начали предлагать россиянам поменять электронную почту Gmail от американской корпорации Google на российские аналоги – в частности, на XMail от VK. Соответствующие письма уже получило большинство пользователей, передает ТАСС.

Мотивом послужила заморозка СМС-подтверждений для создания новых аккаунтов в Google-приложениях россиян. В «Госуслугах» отметили, что не могут гарантировать сохранность этой функции для уже созданных аккаунтов и предложили перейти на другие платформы.

26 сентября «Ведомости» писали, что с момента запуска Xmail в августе 2023 г. свою почту из Gmail в сервис перенесли более 1,6 млн россиян. Ежемесячно на почтовый адрес в Xmail переходят около 140 000 пользователей. При замене на новый домен сохраняется прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим платформам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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