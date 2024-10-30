«Госуслуги» предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

26 сентября «Ведомости» писали, что с момента запуска Xmail в августе 2023 г. свою почту из Gmail в сервис перенесли более 1,6 млн россиян. Ежемесячно на почтовый адрес в Xmail переходят около 140 000 пользователей. При замене на новый домен сохраняется прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим платформам.