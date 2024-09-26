Более 1,6 млн россиян перенесли почту из Gmail на Xmail
С момента запуска Xmail в августе прошлого года свою почту из Gmail в сервис перенесли более 1,6 млн россиян. Об этом сообщил ТАСС представитель холдинга.
По его данным, ежемесячно почтовый адрес переносят около 140 000 пользователей. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим сервисам. Для безопасного доступа к Android-приложениям рекомендуется использовать магазин приложений RuStore.
26 сентября Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Ведомство порекомендовало пользователям создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или начать использовать отечественные платформы.
9 сентября пользователи Google с российскими номерами пожаловались на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи.