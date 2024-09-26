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Более 1,6 млн россиян перенесли почту из Gmail на Xmail

Ведомости

С момента запуска Xmail в августе прошлого года свою почту из Gmail в сервис перенесли более 1,6 млн россиян. Об этом сообщил ТАСС представитель холдинга.

По его данным, ежемесячно почтовый адрес переносят около 140 000 пользователей. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим сервисам. Для безопасного доступа к Android-приложениям рекомендуется использовать магазин приложений RuStore.

26 сентября Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Ведомство порекомендовало пользователям создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или начать использовать отечественные платформы.

9 сентября пользователи Google с российскими номерами пожаловались на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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