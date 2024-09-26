Более 1,6 млн россиян перенесли почту из Gmail на Xmail

По его данным, ежемесячно почтовый адрес переносят около 140 000 пользователей. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика. Новую почту можно привязать к аккаунту «Госуслуг» и другим сервисам. Для безопасного доступа к Android-приложениям рекомендуется использовать магазин приложений RuStore.