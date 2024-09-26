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Минцифры подтвердило ограничение Google на создание новых аккаунтов для россиян

Ведомости

Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Информацию об этом подтвердило Минцифры РФ, передает «РИА Новости».

Подтверждение авторизации через sms для ранее созданных аккаунтов еще работает. При этом операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества сообщений, отправляемых компанией пользователям из России.

Ведомство порекомендовало пользователям создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или начать использовать отечественные платформы.

9 сентября пользователи Google с российскими номерами пожаловались на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи.

В августе стало известно, что Google отключит облачный сервис BigQuery в России с 9 сентября. Работать перестанет только BigQuery – единая платформа для анализа и обработки данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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