Минцифры подтвердило ограничение Google на создание новых аккаунтов для россиян
Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России. Информацию об этом подтвердило Минцифры РФ, передает «РИА Новости».
Подтверждение авторизации через sms для ранее созданных аккаунтов еще работает. При этом операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества сообщений, отправляемых компанией пользователям из России.
Ведомство порекомендовало пользователям создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или начать использовать отечественные платформы.
9 сентября пользователи Google с российскими номерами пожаловались на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи.
В августе стало известно, что Google отключит облачный сервис BigQuery в России с 9 сентября. Работать перестанет только BigQuery – единая платформа для анализа и обработки данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.