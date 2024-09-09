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Пользователи сообщили о невозможности регистрации в Google на российские номера

Ведомости

Пользователи Google с российскими номерами пожаловались якобы на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи. Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова».

Авторы канала указывают, что проблема возникает только в случае использования режима «инкогнито» или VPN. В других случаях получения кода доступа и использования номера телефона не требуется. Такая ситуация наблюдалась и ранее.

«Пользователи с российским номером без проблем могут привязать его для получения кодов двухфакторной аутентификации, изменить номер или добавить еще один – SMS при этом приходят штатно», – заверили в Telegram-канале.

В августе стало известно, что корпорация Google отключит облачный сервис BigQuery в России с 9 сентября. Работать перестанет только BigQuery – единая платформа для анализа и обработки данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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