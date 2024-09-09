Пользователи сообщили о невозможности регистрации в Google на российские номера
Пользователи Google с российскими номерами пожаловались якобы на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи. Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова».
Авторы канала указывают, что проблема возникает только в случае использования режима «инкогнито» или VPN. В других случаях получения кода доступа и использования номера телефона не требуется. Такая ситуация наблюдалась и ранее.
«Пользователи с российским номером без проблем могут привязать его для получения кодов двухфакторной аутентификации, изменить номер или добавить еще один – SMS при этом приходят штатно», – заверили в Telegram-канале.