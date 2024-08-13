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Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября

Ведомости

Корпорация Google отключит облачный сервис BigQuery в России с 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Softline, которая приводит уведомления для российских пользователей.

По словам представителей компании, работать перестанет только BigQuery – единая платформа для анализа и обработки данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.

8 августа в России также перестал открываться видеохостинг YouTube. Сообщения пользователей поступали из всех крупных городов страны. К вечеру того же дня доступ к платформе в столичном регионе восстановился, но видео в высоком качестве по-прежнему не прогружалось.

Российские власти сообщали, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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