Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября
По словам представителей компании, работать перестанет только BigQuery – единая платформа для анализа и обработки данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.
8 августа в России также перестал открываться видеохостинг YouTube. Сообщения пользователей поступали из всех крупных городов страны. К вечеру того же дня доступ к платформе в столичном регионе восстановился, но видео в высоком качестве по-прежнему не прогружалось.
Российские власти сообщали, что проблемы в работе хостинга связаны с бездействием Google. В Google заявили, что сбои в работе YouTube не связаны с техническими проблемами или действиями со стороны корпорации.