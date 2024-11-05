Bloomberg: Apple изучает возможность выпуска смарт-очков
Компания Apple изучает возможность выхода на рынок «умных» очков и проводит внутреннее исследование продуктов, представленных на рынке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и предполагает сбор отзывов сотрудников Apple о смарт-очках. В ближайшее время планируется провести дополнительные фокус-группы. Исследованиями руководит команда Apple по качеству продуктовых систем, входящая в состав подразделения по разработке аппаратного обеспечения.
Bloomberg отмечает, что обычно, когда Apple рассматривает возможность запуска нового продукта, она часто проводит фокус-группы, чтобы понять, что людям нравится в уже существующих продуктах. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на покупателей, чтобы не предавать свои планы огласке. Исследование, вероятно, поможет Apple определить, какие функции следует включить в собственные очки, и определить, как можно использовать технологию.
В феврале «Ведомости» писали, что в России началась продажа очков Apple Vision Pro, стоимость которых на некоторых площадках достигала 900 000 руб. Устройство обладает возможностями дополнительной реальности и позволяет использовать различные виды контента, такие как фильмы и игры, а также выполнять работу и общаться с людьми.