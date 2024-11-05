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Bloomberg: Apple изучает возможность выпуска смарт-очков

Ведомости

Компания Apple изучает возможность выхода на рынок «умных» очков и проводит внутреннее исследование продуктов, представленных на рынке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и предполагает сбор отзывов сотрудников Apple о смарт-очках. В ближайшее время планируется провести дополнительные фокус-группы. Исследованиями руководит команда Apple по качеству продуктовых систем, входящая в состав подразделения по разработке аппаратного обеспечения.

Bloomberg отмечает, что обычно, когда Apple рассматривает возможность запуска нового продукта, она часто проводит фокус-группы, чтобы понять, что людям нравится в уже существующих продуктах. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на покупателей, чтобы не предавать свои планы огласке. Исследование, вероятно, поможет Apple определить, какие функции следует включить в собственные очки, и определить, как можно использовать технологию.

В феврале «Ведомости» писали, что в России началась продажа очков Apple Vision Pro, стоимость которых на некоторых площадках достигала 900 000 руб. Устройство обладает возможностями дополнительной реальности и позволяет использовать различные виды контента, такие как фильмы и игры, а также выполнять работу и общаться с людьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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