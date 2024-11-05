Bloomberg: Apple изучает возможность выпуска смарт-очков

Bloomberg отмечает, что обычно, когда Apple рассматривает возможность запуска нового продукта, она часто проводит фокус-группы, чтобы понять, что людям нравится в уже существующих продуктах. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на покупателей, чтобы не предавать свои планы огласке. Исследование, вероятно, поможет Apple определить, какие функции следует включить в собственные очки, и определить, как можно использовать технологию.