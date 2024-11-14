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X назначила нового финансового директора

Ведомости

Компания Илона Маска X Corp. назначила Махмуда Резу Банки главным финансовым директором. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Банки, бывший финансовый директор стриминговой платформы Tubi, присоединился к X в ноябре, согласно его профилю на LinkedIn и информации источника, знакомого с его приемом на работу. В 2010 г. Банки обвинялся в нарушении санкций против Ирана и даче ложных показаний. Он был признан виновным и провел почти два года в тюрьме, после чего был освобожден после успешной апелляции.

По словам нынешних и бывших сотрудников, Банки – первый публично известный финансовый директор в X, хотя за два года, прошедшие с момента приобретения компании Маском, эту роль выполняли другие руководители.

Издание отмечает, что Банки будет отвечать за финансовые операции X в критический для компании момент. Среди проблем X – большая долговая нагрузка и резкое падение доходов от рекламы после приобретения Маском платформы в конце 2022 г. В прошлом году компания X заявила, что ее стоимость упала более чем наполовину, примерно до $19 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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