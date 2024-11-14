X назначила нового финансового директора

Банки, бывший финансовый директор стриминговой платформы Tubi, присоединился к X в ноябре, согласно его профилю на LinkedIn и информации источника, знакомого с его приемом на работу. В 2010 г. Банки обвинялся в нарушении санкций против Ирана и даче ложных показаний. Он был признан виновным и провел почти два года в тюрьме, после чего был освобожден после успешной апелляции.