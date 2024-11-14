X назначила нового финансового директора
Компания Илона Маска X Corp. назначила Махмуда Резу Банки главным финансовым директором. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Банки, бывший финансовый директор стриминговой платформы Tubi, присоединился к X в ноябре, согласно его профилю на LinkedIn и информации источника, знакомого с его приемом на работу. В 2010 г. Банки обвинялся в нарушении санкций против Ирана и даче ложных показаний. Он был признан виновным и провел почти два года в тюрьме, после чего был освобожден после успешной апелляции.
По словам нынешних и бывших сотрудников, Банки – первый публично известный финансовый директор в X, хотя за два года, прошедшие с момента приобретения компании Маском, эту роль выполняли другие руководители.
Издание отмечает, что Банки будет отвечать за финансовые операции X в критический для компании момент. Среди проблем X – большая долговая нагрузка и резкое падение доходов от рекламы после приобретения Маском платформы в конце 2022 г. В прошлом году компания X заявила, что ее стоимость упала более чем наполовину, примерно до $19 млрд.