OpenAI готовится к запуску ИИ-агента Operator для автоматизации задач
Компания OpenAI готовится к запуску нового инструмента искусственного интеллекта (ИИ) под кодовым названием Operator, который может использовать компьютер для выполнения действий от имени человека, например, для написания кода или бронирования билетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
На собрании 13 ноября руководство OpenAI объявило о планах запустить в январе 2025 г. предварительную исследовательскую версию агента для разработчиков, сообщил один из сотрудников.
Запланированный выпуск является частью более масштабного отраслевого проекта по созданию программного обеспечения на основе ИИ, которое может выполнять многоэтапные задачи для пользователей с минимальным контролем. Компания Anthropic представила аналогичного агента, который может обрабатывать информацию о том, что происходит на компьютере пользователя, в режиме реального времени и выполнять действия от его имени. Компания Microsoft, поддерживающая OpenAI, также недавно выпустила набор инструментов, предназначенных для отправки электронных писем и управления записями для сотрудников. Google также готовится выпустить агента на основе ИИ.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекнул на переход к агентам в ответ на вопрос, заданный в прошлом месяце во время сессии «Спроси меня о чём угодно» на Reddit. «У нас будут появляться всё более совершенные модели, – написал Альтман. - Но я думаю, что следующим гигантским прорывом станут агенты».