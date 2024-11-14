OpenAI готовится к запуску ИИ-агента Operator для автоматизации задач

Запланированный выпуск является частью более масштабного отраслевого проекта по созданию программного обеспечения на основе ИИ, которое может выполнять многоэтапные задачи для пользователей с минимальным контролем. Компания Anthropic представила аналогичного агента, который может обрабатывать информацию о том, что происходит на компьютере пользователя, в режиме реального времени и выполнять действия от его имени. Компания Microsoft, поддерживающая OpenAI, также недавно выпустила набор инструментов, предназначенных для отправки электронных писем и управления записями для сотрудников. Google также готовится выпустить агента на основе ИИ.