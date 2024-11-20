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Positive Technologies получили сертификат ФСТЭК на свое новое решение

Ведомости

Positive Technologies первым среди российских межсетевых экранов получил новый сертификат ФСТЭК России как «многофункциональный межсетевой экран уровня сети». Об этом рассказал управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies Денис Кораблев на запуске NGFW компании.

Согласно документу ФСТЭК, PT NGFW соответствует требованиям по четвертому уровню доверия по безопасности информации к многофункциональным межсетевым экранам.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК означает, что решение может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

Пятый и шестой уровень доверия не позволяет использовать NGFW на объектах КИИ с высокими требованиями к защите.

Российские вендоры, как и использовавшееся ранее решение израильской Chekpoint, имеют сертификацию ФСТЭК по старым требованиям.

В марте 2023 г. ФСТЭК обновил правила, согласно которым проверку необходимо проводить не только для софта, но и для аппаратной платформы, на которой работает межсетевой экран.

«Positive Technologies проводит сертификацию именно по новым требованиям, чтобы гарантировать надежность защиты от современных угроз с помощью PT NGFW. Важно, что сертифицирован не только софт, но и программно-аппаратный комплекс. Документ дает нам возможность быть установленными в объектах критической инфраструктуры нашей страны», – отметил управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies Денис Кораблев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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