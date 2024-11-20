Positive Technologies получили сертификат ФСТЭК на свое новое решение

«Positive Technologies проводит сертификацию именно по новым требованиям, чтобы гарантировать надежность защиты от современных угроз с помощью PT NGFW. Важно, что сертифицирован не только софт, но и программно-аппаратный комплекс. Документ дает нам возможность быть установленными в объектах критической инфраструктуры нашей страны», – отметил управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies Денис Кораблев.