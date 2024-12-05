В России внедрят систему управления цифровой трансформацией с 2025 года

«Мы внедряем новый подход к цифровизации госуправления. Он основывается на прозрачных показателях и понятных критериях оценки. Таким образом, мы создаем систему, при которой расходы на цифровые проекты всегда привязаны к конкретным результатам», – сказал вице-премьер, его слова привела пресс-служба правительства.