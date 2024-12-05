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В России внедрят систему управления цифровой трансформацией с 2025 года

Ведомости

Со следующего года в России будет внедрена система управления цифровой трансформацией государства. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Мы внедряем новый подход к цифровизации госуправления. Он основывается на прозрачных показателях и понятных критериях оценки. Таким образом, мы создаем систему, при которой расходы на цифровые проекты всегда привязаны к конкретным результатам», – сказал вице-премьер, его слова привела пресс-служба правительства.

Сейчас соответствующий проект разрабатывает Минцифры.

В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (РЦТ), на котором призвал повышать продуктивность процесса внедрения в работу цифровых технологий. 

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев представил рейтинг руководителей цифровой трансформации всех уровней 2023 г. – в него вошли Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль и Росприроднадзор. Среди регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Татарстан и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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