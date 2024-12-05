В России внедрят систему управления цифровой трансформацией с 2025 года
Со следующего года в России будет внедрена система управления цифровой трансформацией государства. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Мы внедряем новый подход к цифровизации госуправления. Он основывается на прозрачных показателях и понятных критериях оценки. Таким образом, мы создаем систему, при которой расходы на цифровые проекты всегда привязаны к конкретным результатам», – сказал вице-премьер, его слова привела пресс-служба правительства.
Сейчас соответствующий проект разрабатывает Минцифры.
В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (РЦТ), на котором призвал повышать продуктивность процесса внедрения в работу цифровых технологий.
Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев представил рейтинг руководителей цифровой трансформации всех уровней 2023 г. – в него вошли Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль и Росприроднадзор. Среди регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Татарстан и др.