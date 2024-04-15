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Чернышенко призвал повышать продуктивность в вопросах цифровой трансформации

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (РЦТ), на котором призвал их повышать продуктивность процесса внедрения в работу цифровых технологий. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

«Призываю всех повышать продуктивность в вопросах цифровой трансформации. Хочу также отметить новые регионы, которые активно включились в работу», – сказал Чернышенко.

В ходе совещание глава Минцифры Максут Шадаев представил рейтинг руководителей цифровой трансформации всех уровней 2023 г. В него вошли Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль и Росприроднадзор.

Среди регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Татарстан и др. В аппарате Чернышенко отметили, что в 2024 г. продолжится мониторинг показателей импортонезависимости ПО, информационной безопасности и др.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он призвал сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Согласно поручениям Путина, в ближайшие пять лет на проект должно быть заложено в бюджете не менее 700 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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