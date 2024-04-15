Чернышенко призвал повышать продуктивность в вопросах цифровой трансформации
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (РЦТ), на котором призвал их повышать продуктивность процесса внедрения в работу цифровых технологий. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
«Призываю всех повышать продуктивность в вопросах цифровой трансформации. Хочу также отметить новые регионы, которые активно включились в работу», – сказал Чернышенко.
В ходе совещание глава Минцифры Максут Шадаев представил рейтинг руководителей цифровой трансформации всех уровней 2023 г. В него вошли Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль и Росприроднадзор.
Среди регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Татарстан и др. В аппарате Чернышенко отметили, что в 2024 г. продолжится мониторинг показателей импортонезависимости ПО, информационной безопасности и др.
В ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он призвал сформировать к 2030 г. цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Согласно поручениям Путина, в ближайшие пять лет на проект должно быть заложено в бюджете не менее 700 млрд руб.