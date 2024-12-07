Роскомнадзор проводит учения для оценки работы рунета в Дагестане
Роскомнадзор и операторы связи проводят учения для оценки эффективности работы замещающей инфраструктуры в случае намеренного отключения российского интернета извне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным агентства, жителям Дагестана начали приходить сообщения от местного провайдера, в котором предупреждалось об ограничении доступа к ряду сайтов и сервисов с 16:00 6 декабря по 16:00 7 декабря из-за учений Роскомнадзора. Отмечалось, что мероприятия связаны с отработкой сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту интернета.
В ведомстве объяснили, что проверка ключевых систем, обеспечивающих работу рунета, проводится каждый год. В ходе мероприятий вместе с провайдерами выявляется эффективность работы замещающей инфраструктуры в случае, если российский сегмент сети преднамеренно будет отключен извне. Также определяются информсистемы, работа которых зависит от сервисов, библиотек и иных ресурсов, находящихся за границей.
Ранее в ноябре «Ведомости» со ссылкой на статистику «Яндекс браузера» сообщали, что ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, в 83% – с телефона. С января по октябрь 2024 г. браузер предотвратил более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая в режиме реального времени проверяет сайты на наличие фишинга.