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Роскомнадзор проводит учения для оценки работы рунета в Дагестане

Ведомости

Роскомнадзор и операторы связи проводят учения для оценки эффективности работы замещающей инфраструктуры в случае намеренного отключения российского интернета извне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, жителям Дагестана начали приходить сообщения от местного провайдера, в котором предупреждалось об ограничении доступа к ряду сайтов и сервисов с 16:00 6 декабря по 16:00 7 декабря из-за учений Роскомнадзора. Отмечалось, что мероприятия связаны с отработкой сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту интернета.

В ведомстве объяснили, что проверка ключевых систем, обеспечивающих работу рунета, проводится каждый год. В ходе мероприятий вместе с провайдерами выявляется эффективность работы замещающей инфраструктуры в случае, если российский сегмент сети преднамеренно будет отключен извне. Также определяются информсистемы, работа которых зависит от сервисов, библиотек и иных ресурсов, находящихся за границей.

Ранее в ноябре «Ведомости» со ссылкой на статистику «Яндекс браузера» сообщали, что ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, в 83% – с телефона. С января по октябрь 2024 г. браузер предотвратил более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая в режиме реального времени проверяет сайты на наличие фишинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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