Роскомнадзор проводит учения для оценки работы рунета в Дагестане

Ранее в ноябре «Ведомости» со ссылкой на статистику «Яндекс браузера» сообщали, что ежедневно российские интернет-пользователи совершают около 2 млн попыток перехода на фишинговые ресурсы, в 83% – с телефона. С января по октябрь 2024 г. браузер предотвратил более 437 млн переходов пользователей на мошеннические сайты с помощью встроенной нейросети, которая в режиме реального времени проверяет сайты на наличие фишинга.