Ученые обнаружили двойную звезду вблизи сверхмассивной черной дыры
Астрономы обнаружили двойную звезду, вращающуюся вокруг сверхмассивной черной дыры, сообщает научный журнал Nature Communications. Открытие было сделано с помощью большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO).
«Черные дыры, вероятно, не так смертоносны, как мы привыкли думать. Двойные звезды очень распространены во Вселенной, но прежде их никогда не находили вблизи сверхмассивных черных дыр, где сильная гравитация делает системы нестабильными», – сообщают авторы опубликованного исследования.
Обнаружение двойной звезды, которую обозначили как D9, вблизи Стрельца А* показывает, что некоторые бинарные системы могут просуществовать в разрушительных условиях. Ранее считалось, что условия, создающиеся вокруг черных дыр, не позволяют создаваться новым звездам, но открытие D9 опровергло это убеждение.
Согласно расчетам, части D9 сольются в одну звезду в ближайший миллион лет.
Система D9 демонстрирует явные признаки присутствия газа и пыли в непосредственной близости от своих компонентов. Это позволяет сделать предположение о том, что система является относительно молодой, её возраст составляет около 2,7 млн лет.