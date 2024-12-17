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Ученые обнаружили двойную звезду вблизи сверхмассивной черной дыры

Ведомости

Астрономы обнаружили двойную звезду, вращающуюся вокруг сверхмассивной черной дыры, сообщает научный журнал Nature Communications. Открытие было сделано с помощью большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO).

«Черные дыры, вероятно, не так смертоносны, как мы привыкли думать. Двойные звезды очень распространены во Вселенной, но прежде их никогда не находили вблизи сверхмассивных черных дыр, где сильная гравитация делает системы нестабильными», – сообщают авторы опубликованного исследования.

Обнаружение двойной звезды, которую обозначили как D9, вблизи Стрельца А* показывает, что некоторые бинарные системы могут просуществовать в разрушительных условиях. Ранее считалось, что условия, создающиеся вокруг черных дыр, не позволяют создаваться новым звездам, но открытие D9 опровергло это убеждение.

Согласно расчетам, части D9 сольются в одну звезду в ближайший миллион лет.

Система D9 демонстрирует явные признаки присутствия газа и пыли в непосредственной близости от своих компонентов. Это позволяет сделать предположение о том, что система является относительно молодой, её возраст составляет около 2,7 млн лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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