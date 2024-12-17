Ученые обнаружили двойную звезду вблизи сверхмассивной черной дыры

«Черные дыры, вероятно, не так смертоносны, как мы привыкли думать. Двойные звезды очень распространены во Вселенной, но прежде их никогда не находили вблизи сверхмассивных черных дыр, где сильная гравитация делает системы нестабильными», – сообщают авторы опубликованного исследования.