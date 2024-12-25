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Ракета-носитель со спутником «Ресурс-П» запущена с Байконура

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5 была запущена с космодрома Байконур, говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

Пуск состоялся в 10:45 мск. Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли штатно.

«Ресурс-П» №5 изготовлен для высокодетального наблюдения поверхности Земли. Он требуется для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки. Спутник также применяется для мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. На орбиту были выведены пять спутников «Ресурс-П» с 2013 г.

Пуск стал 2000-м для ракет семейства Р-7. «Союз-2.1б» украсили изображениями, посвященными Якутии, 390-летию города Вилюйска, 1015-летию Ярославля и 2000-му пуску ракеты семейства Р-7.

24 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью на канале «Россия-24» сообщил, что космические аппараты «Марафон-loT» уже готовы, их запуск на орбиту планируется в первой половине 2025 г. «Марафон» будет запущен в рамках федпроекта «Сфера», в основе которого лежит задача создания сети спутников коммуникации и мониторинга. Ожидается, что они помогут находиться в зоне досягаемости сети даже в самых отдаленных частях страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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