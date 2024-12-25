Ракета-носитель со спутником «Ресурс-П» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №5 была запущена с космодрома Байконур, говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».
Пуск состоялся в 10:45 мск. Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли штатно.
«Ресурс-П» №5 изготовлен для высокодетального наблюдения поверхности Земли. Он требуется для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки. Спутник также применяется для мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт. На орбиту были выведены пять спутников «Ресурс-П» с 2013 г.
Пуск стал 2000-м для ракет семейства Р-7. «Союз-2.1б» украсили изображениями, посвященными Якутии, 390-летию города Вилюйска, 1015-летию Ярославля и 2000-му пуску ракеты семейства Р-7.
24 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью на канале «Россия-24» сообщил, что космические аппараты «Марафон-loT» уже готовы, их запуск на орбиту планируется в первой половине 2025 г. «Марафон» будет запущен в рамках федпроекта «Сфера», в основе которого лежит задача создания сети спутников коммуникации и мониторинга. Ожидается, что они помогут находиться в зоне досягаемости сети даже в самых отдаленных частях страны.