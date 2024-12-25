Ракета-носитель со спутником «Ресурс-П» запущена с Байконура

24 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью на канале «Россия-24» сообщил, что космические аппараты «Марафон-loT» уже готовы, их запуск на орбиту планируется в первой половине 2025 г. «Марафон» будет запущен в рамках федпроекта «Сфера», в основе которого лежит задача создания сети спутников коммуникации и мониторинга. Ожидается, что они помогут находиться в зоне досягаемости сети даже в самых отдаленных частях страны.