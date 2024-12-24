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Первые космические «Марафоны» запустят в 2025 году

Ведомости

Космические аппараты «Марафон-loT» уже готовы и по плану будут запущены на орбиту в первой половине 2025 г., сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью на канале «Россия 24».

«Готовы в этом году первые аппараты для "Марафона", которые будут запущены в первой половине следующего года», – сказал Борисов в интервью. 

«Марафон» запустят в рамках федерального проекта «Сфера», в основе которого лежит задача создания сети спутников коммуникации и мониторинга – они помогут находится в зоне досягаемости сети даже в самых отдаленных частях страны.

В феврале 2024 г. «Роскосмос» сообщал о переносе даты запуска «Марафона-loT» для дополнительных проверок программного обеспечения, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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