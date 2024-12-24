Первые космические «Марафоны» запустят в 2025 году
Космические аппараты «Марафон-loT» уже готовы и по плану будут запущены на орбиту в первой половине 2025 г., сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью на канале «Россия 24».
«Готовы в этом году первые аппараты для "Марафона", которые будут запущены в первой половине следующего года», – сказал Борисов в интервью.
«Марафон» запустят в рамках федерального проекта «Сфера», в основе которого лежит задача создания сети спутников коммуникации и мониторинга – они помогут находится в зоне досягаемости сети даже в самых отдаленных частях страны.