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Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе TikTok в России

Ведомости

Роскомнадзор пока не зафиксировал изменений в работе приложения TikTok в российском сегменте интернета, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

«При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются», – сообщили агентству.

Пользователи в России 19 января пожаловались на проблемы с доступом в приложение по созданию коротких видео TikTok. Как следует из данных сервиса «Сбой.рф», количество жалоб по состоянию на 12:35 мск достигло 3423. Проблемы с доступом наблюдались в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др. К 15.44 мск поступило 4058 сообщений о неполадках.

Сбой у российских пользователей произошел на фоне прекращения работы TikTok в США 19 января. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности 17 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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