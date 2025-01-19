Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе TikTok в России
Роскомнадзор пока не зафиксировал изменений в работе приложения TikTok в российском сегменте интернета, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
«При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются», – сообщили агентству.
Пользователи в России 19 января пожаловались на проблемы с доступом в приложение по созданию коротких видео TikTok. Как следует из данных сервиса «Сбой.рф», количество жалоб по состоянию на 12:35 мск достигло 3423. Проблемы с доступом наблюдались в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др. К 15.44 мск поступило 4058 сообщений о неполадках.
Сбой у российских пользователей произошел на фоне прекращения работы TikTok в США 19 января. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности 17 января.