Роскомнадзор не зафиксировал изменений в работе TikTok в России

Сбой у российских пользователей произошел на фоне прекращения работы TikTok в США 19 января. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности 17 января.