TikTok заявил о возобновлении работы в США

19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.