TikTok заявил о возобновлении работы в США
TikTok начал восстанавливать работу приложения в США после временного отключения, которое длилось менее суток. Компания заявила, что находится в процессе восстановления доступа для американских пользователей после того, как избранный президент Дональд Трамп пообещал издать указ, который позволит приложению продолжить работу в США, сообщила пресс-служба TikTok.
«Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафами, предоставляя доступ к TikTok более чем 170 млн американцев и позволяя процветать более чем 7 млн малых предприятий», – говорится в заявлении компании.
19 января соцсеть TikTok перестала работать в США. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok». 17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. По оценке судей, закон не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
Позже тем же днем Трамп пообещал, что издаст указ об отсрочке запрета сервиса по созданию коротких видеороликов TikTok в США в день своей инаугурации 20 января. Также он заявил, что США должны владеть 50% в совместном предприятии с китайской компанией для обеспечения национальной безопасности.