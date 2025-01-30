Технологические гиганты США отчитались о финансовых показателях за квартал
Американские бигтех-компании, члены «Великолепной семерки» (крупнейшие технологические компании) в лице Meta
Несмотря на колоссальную прибыль, инвесторы Microsoft уже привыкли к высоким показателям, а потому остались неудовлетворены более медленным, чем ожидалось, ростом важнейшего облачного бизнеса Azure, сообщает Reuters, уточняя, что акции компании падают на 4%. По данным аналитической компании Visible Alpha, капитальные затраты Microsoft достигли $22,6 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $20,95 млрд. Microsoft со штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон, сообщила о прибыли в размере $3,23 на акцию, превзойдя ожидания в $3,11 на бумагу.
В четвертом квартале 2024 г. Tesla достигла рекордных показателей по поставкам автомобилей (495,570 единиц, +2% г/г) и развертыванию систем хранения энергии (11 ГВт·ч, +244% г/г). Годовые поставки составили 1,79 млн автомобилей (-1% г/г), а выручка за год выросла на 1%, достигнув $27,7 млрд. Рост прибыли также не оправдал ожидания аналитиков, подчеркивает агентство. Акции Tesla тоже падают более чем на 2,5%.
Маржа прибыли Tesla от продаж автомобилей в четвертом квартале, без учета регулирующих кредитов, упала до 13,59% с 17,05% в предыдущем трехмесячном периоде, согласно расчетам Reuters. Уолл-стрит ожидала, что этот показатель составит 16,2%. Tesla заявила, что ожидает роста объемов на 20–30% в 2025 г., и инвесторы полагают, что более дешевая модель на базе текущих платформ, запуск которой запланирован на первую половину года, а также более крупные поставки модели пикапа Cybertruck помогут достичь цели.
Акции IBM напротив, растут на Nasdaq более чем на 7%, так как прибыль компании превзошла ожидания аналитиков, наибольший рост выручки показал именно сегмент программного обеспечения. Выручка компании составила $17,1 млрд, прибавив 1% по отношению к прошлому кварталу. Рост продаж программного обеспечения более чем на 10% также был частично компенсирован слабостью сегмента инфраструктуры, где зафиксировано снижение выручки почти на 8%, поскольку бизнес сталкивается с вялым спросом на фоне устаревших продуктов. IBM опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере $3,92 за квартал, закончившийся в декабре, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $3,75 за предыдущий период.
Выручка Meta составила $48 млрд, инвесторы отреагировали спокойно, ее котировки растут на уровне 0,25%. Прибыль компании составила $25 млрд, тогда как чистый показатель – $20,8 млрд. Разведенная прибыль на акцию составила $8 против $5,3 по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За весь финансовый год компания заработала свыше $160 млрд. В компании прогнозируют, что общий доход за первый квартал 2025 г. составит $39,5–41,8 млрд.