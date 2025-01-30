Технологические гиганты США отчитались о финансовых показателях за квартал

Акции IBM напротив, растут на Nasdaq более чем на 7%, так как прибыль компании превзошла ожидания аналитиков, наибольший рост выручки показал именно сегмент программного обеспечения. Выручка компании составила $17,1 млрд, прибавив 1% по отношению к прошлому кварталу. Рост продаж программного обеспечения более чем на 10% также был частично компенсирован слабостью сегмента инфраструктуры, где зафиксировано снижение выручки почти на 8%, поскольку бизнес сталкивается с вялым спросом на фоне устаревших продуктов. IBM опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере $3,92 за квартал, закончившийся в декабре, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $3,75 за предыдущий период.