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Технологические гиганты США отчитались о финансовых показателях за квартал

Ведомости

Американские бигтех-компании, члены «Великолепной семерки» (крупнейшие технологические компании) в лице Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), IBM, Microsoft и Tesla опубликовали отчеты за прошедший финансовый квартал. На конец 31 декабря 2024 г. выручка Microsoft составила $69,6 млрд и выросла на 12%, а Tesla – $27,1 млрд.

Несмотря на колоссальную прибыль, инвесторы Microsoft уже привыкли к высоким показателям, а потому остались неудовлетворены более медленным, чем ожидалось, ростом важнейшего облачного бизнеса Azure, сообщает Reuters, уточняя, что акции компании падают на 4%. По данным аналитической компании Visible Alpha, капитальные затраты Microsoft достигли $22,6 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $20,95 млрд. Microsoft со штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон, сообщила о прибыли в размере $3,23 на акцию, превзойдя ожидания в $3,11 на бумагу.

В четвертом квартале 2024 г. Tesla достигла рекордных показателей по поставкам автомобилей (495,570 единиц, +2% г/г) и развертыванию систем хранения энергии (11 ГВт·ч, +244% г/г). Годовые поставки составили 1,79 млн автомобилей (-1% г/г), а выручка за год выросла на 1%, достигнув $27,7 млрд. Рост прибыли также не оправдал ожидания аналитиков, подчеркивает агентство. Акции Tesla тоже падают более чем на 2,5%.

Маржа прибыли Tesla от продаж автомобилей в четвертом квартале, без учета регулирующих кредитов, упала до 13,59% с 17,05% в предыдущем трехмесячном периоде, согласно расчетам Reuters. Уолл-стрит ожидала, что этот показатель составит 16,2%. Tesla заявила, что ожидает роста объемов на 20–30% в 2025 г., и инвесторы полагают, что более дешевая модель на базе текущих платформ, запуск которой запланирован на первую половину года, а также более крупные поставки модели пикапа Cybertruck помогут достичь цели.

Акции IBM напротив, растут на Nasdaq более чем на 7%, так как прибыль компании превзошла ожидания аналитиков, наибольший рост выручки показал именно сегмент программного обеспечения. Выручка компании составила $17,1 млрд, прибавив 1% по отношению к прошлому кварталу. Рост продаж программного обеспечения более чем на 10% также был частично компенсирован слабостью сегмента инфраструктуры, где зафиксировано снижение выручки почти на 8%, поскольку бизнес сталкивается с вялым спросом на фоне устаревших продуктов. IBM опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере $3,92 за квартал, закончившийся в декабре, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $3,75 за предыдущий период.

Выручка Meta составила $48 млрд, инвесторы отреагировали спокойно, ее котировки растут на уровне 0,25%. Прибыль компании составила $25 млрд, тогда как чистый показатель – $20,8 млрд. Разведенная прибыль на акцию составила $8 против $5,3 по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За весь финансовый год компания заработала свыше $160 млрд. В компании прогнозируют, что общий доход за первый квартал 2025 г. составит $39,5–41,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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