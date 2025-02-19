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Минцифры не намерено стимулировать возвращение зарубежных IT-компаний в Россию

Ведомости

Минцифры РФ не намерено вводить дополнительные стимулы для возвращения зарубежных IT-компаний на российский рынок, сообщил «Интерфаксу» глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».

Министерство будет продолжать оказывать поддержку отечественным разработчикам, заявил Шадаев. При этом планируется ужесточить регулирование перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российские решения, распространив обязательства также на типовые объекты в негосударственных организациях.

Шадаев напомнил, что министерство подготовило изменения в правила аккредитации IT-компаний, которая требуется для получения различных льгот. Возможность получения такой аккредитации доступна только компаниями с российским контролем.

13 февраля Минцифры сообщило, что IT-специалисты в России смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется с 14 февраля и продлится до конца 2026 г. Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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