Минцифры не намерено стимулировать возвращение зарубежных IT-компаний в Россию

13 февраля Минцифры сообщило, что IT-специалисты в России смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется с 14 февраля и продлится до конца 2026 г. Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.