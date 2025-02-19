Минцифры не намерено стимулировать возвращение зарубежных IT-компаний в Россию
Минцифры РФ не намерено вводить дополнительные стимулы для возвращения зарубежных IT-компаний на российский рынок, сообщил «Интерфаксу» глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах».
Министерство будет продолжать оказывать поддержку отечественным разработчикам, заявил Шадаев. При этом планируется ужесточить регулирование перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российские решения, распространив обязательства также на типовые объекты в негосударственных организациях.
Шадаев напомнил, что министерство подготовило изменения в правила аккредитации IT-компаний, которая требуется для получения различных льгот. Возможность получения такой аккредитации доступна только компаниями с российским контролем.
13 февраля Минцифры сообщило, что IT-специалисты в России смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется с 14 февраля и продлится до конца 2026 г. Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.