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Минцифры: бесплатная система подтверждения ИТ-компетенций заработает в 2025 году

Ведомости

ИТ-специалисты в России смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется с 14 февраля и продлится до конца 2026 г., сообщается на сайте Минцифры, который и будет его координировать.

Планируется, что оператора платформы определят до 31 марта. Форма подачи заявления для потенциальных операторов станет доступна после 14 февраля.

Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.

В Минцифры пояснили, что благодаря запуску платформы у работодателей и образовательных учреждений появится возможность точнее определять уровень ИТ-компетенций и подбирать подходящих сотрудников.

В июле прошлого года Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в национальном проекте «Экономика данных» могут предусмотреть возможность подтверждения квалификации ИТ-специалистов. Идея создать такую систему подтверждения была предложена рекрутинговой платформой HeadHunter (HH), говорили собеседники «Ведомостей». Минцифры, имея доступ к ней, сможет фильтровать получателей льгот, которые есть у сотрудников аккредитованных IТ-компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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