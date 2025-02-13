Минцифры: бесплатная система подтверждения ИТ-компетенций заработает в 2025 году
ИТ-специалисты в России смогут бесплатно пройти тестирование и подтвердить свои компетенции на отечественной платформе. Эксперимент по ее внедрению начнется с 14 февраля и продлится до конца 2026 г., сообщается на сайте Минцифры, который и будет его координировать.
Планируется, что оператора платформы определят до 31 марта. Форма подачи заявления для потенциальных операторов станет доступна после 14 февраля.
Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.
В Минцифры пояснили, что благодаря запуску платформы у работодателей и образовательных учреждений появится возможность точнее определять уровень ИТ-компетенций и подбирать подходящих сотрудников.
В июле прошлого года Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в национальном проекте «Экономика данных» могут предусмотреть возможность подтверждения квалификации ИТ-специалистов. Идея создать такую систему подтверждения была предложена рекрутинговой платформой HeadHunter (HH), говорили собеседники «Ведомостей». Минцифры, имея доступ к ней, сможет фильтровать получателей льгот, которые есть у сотрудников аккредитованных IТ-компаний.