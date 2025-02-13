Минцифры: бесплатная система подтверждения ИТ-компетенций заработает в 2025 году

Ожидается, что уже с 31 мая любой желающий, независимо от уровня образования, сможет пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 направлению (Python, Java, Git и др.). Если специалист успешно пройдет испытания, то сертификат об этом появится в его личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия такого сертификата – один год.