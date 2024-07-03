HeadHunter могут сделать ответственным за базу квалификации IТ-кадров

В национальном проекте «Экономика данных» могут предусмотреть возможность подтверждения квалификации IТ-специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в IТ-компании и два собеседника в профильных ассоциациях, знакомых с ходом разработки документа. «Экономика данных» должна прийти на смену нацпроекту «Цифровая экономика», завершающемуся в 2024 г. По поручению президента Владимира Путина правительство должно представить доклад о разработке нацпроекта до 1 сентября 2024 г., сейчас же Минцифры собирает и анализирует предложения отрасли.