HeadHunter могут сделать ответственным за базу квалификации IТ-кадров

HeadHunter могут сделать ответственным за базу квалификации IТ-кадровСистему обсуждают с 2023 года, но пока участникам отрасли и ведомствам договориться не удалось
В национальном проекте «Экономика данных» могут предусмотреть возможность подтверждения квалификации IТ-специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в IТ-компании и два собеседника в профильных ассоциациях, знакомых с ходом разработки документа. «Экономика данных» должна прийти на смену нацпроекту «Цифровая экономика», завершающемуся в 2024 г. По поручению президента Владимира Путина правительство должно представить доклад о разработке нацпроекта до 1 сентября 2024 г., сейчас же Минцифры собирает и анализирует предложения отрасли.
Идея создать систему подтверждения квалификации IТ-специалистов была предложена рекрутинговой платформой HeadHunter (HH), говорят источники «Ведомостей». Система, которая позволит проверять умение работать с российскими операционными системами, базами данных и проч., по задумке HH будет представлять собой единую базу дополнительных технических компетенций IT-специалистов наряду с основным дипломом. Минцифры, имея доступ к ней, сможет фильтровать получателей льгот, которые есть у сотрудников аккредитованных IТ-компаний, говорит один из источников «Ведомостей».