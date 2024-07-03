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HeadHunter могут сделать ответственным за базу квалификации IТ-кадров

Систему обсуждают с 2023 года, но пока участникам отрасли и ведомствам договориться не удалось
Анна Устинова
Нехватка кадров и рост зарплат привлекли в IТ-отрасль множество новых сотрудников с неясной квалификацией/ Андрей Гордеев / Ведомости/

В национальном проекте «Экономика данных» могут предусмотреть возможность подтверждения квалификации IТ-специалистов. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в IТ-компании и два собеседника в профильных ассоциациях, знакомых с ходом разработки документа. «Экономика данных» должна прийти на смену нацпроекту «Цифровая экономика», завершающемуся в 2024 г. По поручению президента Владимира Путина правительство должно представить доклад о разработке нацпроекта до 1 сентября 2024 г., сейчас же Минцифры собирает и анализирует предложения отрасли.

Идея создать систему подтверждения квалификации IТ-специалистов была предложена рекрутинговой платформой HeadHunter (HH), говорят источники «Ведомостей». Система, которая позволит проверять умение работать с российскими операционными системами, базами данных и проч., по задумке HH будет представлять собой единую базу дополнительных технических компетенций IT-специалистов наряду с основным дипломом. Минцифры, имея доступ к ней, сможет фильтровать получателей льгот, которые есть у сотрудников аккредитованных IТ-компаний, говорит один из источников «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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