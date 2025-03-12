США запустили на орбиту телескоп для изучения процесса возникновения Вселенной
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx, предназначенную для изучения ранних этапов возникновения Вселенной. Об этом сообщило NASA.
Запуск проводился в Калифорнии 11 марта. Спустя примерно час после старта космический аппарат достиг заданной орбиты на высоте 650 км.
Основная задача SPHEREx заключается в сборе данных, чтобы пролить свет на так называемый инфляционный момент, который произошел в первые мгновения после Большого взрыва, когда Вселенная испытала стремительное экспоненциальное расширение.
Для выполнения своих научных задач обсерватория будет каждые шесть месяцев создавать трехмерную карту всего звездного неба. Телескоп SPHEREx способен обнаруживать инфракрасное излучение, которое сложно зафиксировать с поверхности Земли.
В рамках своей миссии обсерватория будет использовать метод спектроскопии для измерения расстояний до 450 млн галактик в ближайшей части Вселенной. Спектроскопия также позволит определить состав различных космических объектов. SPHEREx сосредоточится на исследовании нашей галактики, в частности, на поиске скрытых резервуаров замерзшей воды и других важных молекул, таких как углекислый газ, которые необходимы для существования жизни в знакомом нам виде.
Общая стоимость обсерватории составляет $488 млн. Известно, что она будет работать над созданием карты Вселенной в течение 2,5 лет. Кроме того, вместе с SPHEREx на орбиту были выведены четыре спутника, которые в рамках проекта Punch будут заниматься изучением солнечных корон и ветра.
27 февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем Athena. Он оснащен буром под названием Trident, который будет использоваться для забора образцов грунта, а также масс-спектрометром MSolo, предназначенным для анализа органических и неорганических веществ.
2 марта космический аппарат Blue Ghost успешно сел на поверхности Луны. Он был запущен 15 января. Уже через полчаса после посадки модуль передал на Землю первые снимки. Blue Ghost рассчитан на активную работу в течение одного лунного дня, что соответствует 14 земным суткам.