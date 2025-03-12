США запустили на орбиту телескоп для изучения процесса возникновения Вселенной

В рамках своей миссии обсерватория будет использовать метод спектроскопии для измерения расстояний до 450 млн галактик в ближайшей части Вселенной. Спектроскопия также позволит определить состав различных космических объектов. SPHEREx сосредоточится на исследовании нашей галактики, в частности, на поиске скрытых резервуаров замерзшей воды и других важных молекул, таких как углекислый газ, которые необходимы для существования жизни в знакомом нам виде.