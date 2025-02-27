SpaceX успешно запустила к Луне посадочный модуль Athena
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем Athena. Об этом сообщает NASA.
Старт прошел 26 февраля в 19:16 по местному времени (3:16 мск 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
По данным NASA, посадка модуля запланирована на 6 марта на плато Монс Мутон, расположенное в районе Южного полюса Луны. Athena будет проводить научные исследования для NASA, которые необходимы для будущих пилотируемых полетов на Луну.
Модуль оснащен буром под названием Trident, который будет использоваться для забора образцов грунта, а также масс-спектрометром MSolo, предназначенным для анализа органических и неорганических веществ. Он также будет измерять температуру почвы на разной глубине под поверхностью, что поможет проверить существующие лунные тепловые модели, которые используются для расчетов устойчивости льда и составления карт ресурсов. Важным дополнением станет первая на Луне станция сотовой связи — 4G-передатчик от Nokia.
Кроме того, в рамках этой космической миссии на орбиту будет выведен аппарат NASA Lunar Trailblazer, который создаст карту распределения различных форм воды на поверхности Луны.
20 февраля основатель SpaceX Илон Маск призвал готовиться к полету на Марс и отказу от МКС. По его словам, станция уже выполнила свою задачу, дополнительная польза от нее крайне мала.