SpaceX успешно запустила к Луне посадочный модуль Athena

Модуль оснащен буром под названием Trident, который будет использоваться для забора образцов грунта, а также масс-спектрометром MSolo, предназначенным для анализа органических и неорганических веществ. Он также будет измерять температуру почвы на разной глубине под поверхностью, что поможет проверить существующие лунные тепловые модели, которые используются для расчетов устойчивости льда и составления карт ресурсов. Важным дополнением станет первая на Луне станция сотовой связи — 4G-передатчик от Nokia.