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SpaceX успешно запустила к Луне посадочный модуль Athena

Ведомости

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем Athena. Об этом сообщает NASA.

Старт прошел 26 февраля в 19:16 по местному времени (3:16 мск 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

По данным NASA, посадка модуля запланирована на 6 марта на плато Монс Мутон, расположенное в районе Южного полюса Луны. Athena будет проводить научные исследования для NASA, которые необходимы для будущих пилотируемых полетов на Луну.

Модуль оснащен буром под названием Trident, который будет использоваться для забора образцов грунта, а также масс-спектрометром MSolo, предназначенным для анализа органических и неорганических веществ. Он также будет измерять температуру почвы на разной глубине под поверхностью, что поможет проверить существующие лунные тепловые модели, которые используются для расчетов устойчивости льда и составления карт ресурсов. Важным дополнением станет первая на Луне станция сотовой связи — 4G-передатчик от Nokia.

Кроме того, в рамках этой космической миссии на орбиту будет выведен аппарат NASA Lunar Trailblazer, который создаст карту распределения различных форм воды на поверхности Луны.

20 февраля основатель SpaceX Илон Маск призвал готовиться к полету на Марс и отказу от МКС. По его словам, станция уже выполнила свою задачу, дополнительная польза от нее крайне мала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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