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Роскомнадзор заявил об отключении операторами 36 000 базовых станций 3G

Ведомости

Российские сотовые операторы МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») собираются отключить в 2025 г. около 36 000 радиоэлектронных средств (РЭС) 3G. Об этом сообщил представитель Роскомнадзора (РКН) в ответ на запрос «Ведомостей». Это следует из информации, которую сами операторы предоставили ведомству.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано около 240 000 РЭС 3G, уточнил представитель РКН. Таким образом, в 2025 г. российские операторы должны отключить 15% от общего количества единиц оборудования на сетях 3G. Число радиоэлектронных средств 3G от общего числа базовых станций (БС) сотовой связи составляет около 17%, подчеркнул представитель ведомства. На конец 2024 г. МТС обслуживала 312 200 БС, T2 – 323 100 БС, «Билайн» – 328 700 БС, «Мегафон» – 348 800 БС, сообщал РКН ранее.

Представитель Роскомнадзора заверил, что при отключении сетей 3G связь будет доступна. К тому же пока могут использовать оборудование LTE иностранного производства.

В 2025 г. российские сотовые операторы МТС и «Билайн» начнут массово отключать третье поколение связи для абонентов, а T2 и «Мегафон» пока держатся за эту технологию, писали «Ведомости» 12 марта. МТС запланировала на 2025 г. отключить не менее 50% БС 3G в 42 регионах России. «Билайн» планирует до конца этого года перевести частоты, используемые стандартом связи 3G, на стандарт четвертого поколения в 15 регионах, рассказывал в интервью «Ведомостям» 11 марта гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин. Абсолютные цифры представители компаний не приводили.

Т2 продолжит перевод спектра в 4G, но без выключения 3G-слоя, указывала представитель оператора. «Мегафон» еще не отключал 3G, заявил представитель оператора. Оператор сохраняет часть емкости, чтобы обеспечивать доступ к связи для абонентов, чье оборудование не поддерживает LTE, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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