Роскомнадзор заявил об отключении операторами 36 000 базовых станций 3G

В 2025 г. российские сотовые операторы МТС и «Билайн» начнут массово отключать третье поколение связи для абонентов, а T2 и «Мегафон» пока держатся за эту технологию, писали «Ведомости» 12 марта. МТС запланировала на 2025 г. отключить не менее 50% БС 3G в 42 регионах России. «Билайн» планирует до конца этого года перевести частоты, используемые стандартом связи 3G, на стандарт четвертого поколения в 15 регионах, рассказывал в интервью «Ведомостям» 11 марта гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин. Абсолютные цифры представители компаний не приводили.