Роскомнадзор заявил об отключении операторами 36 000 базовых станций 3G
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано около 240 000 РЭС 3G, уточнил представитель РКН. Таким образом, в 2025 г. российские операторы должны отключить 15% от общего количества единиц оборудования на сетях 3G. Число радиоэлектронных средств 3G от общего числа базовых станций (БС) сотовой связи составляет около 17%, подчеркнул представитель ведомства. На конец 2024 г. МТС обслуживала 312 200 БС, T2 – 323 100 БС, «Билайн» – 328 700 БС, «Мегафон» – 348 800 БС, сообщал РКН ранее.
Представитель Роскомнадзора заверил, что при отключении сетей 3G связь будет доступна. К тому же пока могут использовать оборудование LTE иностранного производства.
В 2025 г. российские сотовые операторы МТС и «Билайн» начнут массово отключать третье поколение связи для абонентов, а T2 и «Мегафон» пока держатся за эту технологию, писали «Ведомости» 12 марта. МТС запланировала на 2025 г. отключить не менее 50% БС 3G в 42 регионах России. «Билайн» планирует до конца этого года перевести частоты, используемые стандартом связи 3G, на стандарт четвертого поколения в 15 регионах, рассказывал в интервью «Ведомостям» 11 марта гендиректор «Вымпелкома» Сергей Анохин. Абсолютные цифры представители компаний не приводили.
Т2 продолжит перевод спектра в 4G, но без выключения 3G-слоя, указывала представитель оператора. «Мегафон» еще не отключал 3G, заявил представитель оператора. Оператор сохраняет часть емкости, чтобы обеспечивать доступ к связи для абонентов, чье оборудование не поддерживает LTE, говорит он.