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Российская компания NtechLab достигла рекордной выручки в 1,7 млрд рублей

Ведомости

Российская ИИ-компания NtechLab в 2024 г. заключила 450 новых контрактов и увеличила выручку до 1,7 млрд руб. Это стало рекордным показателем. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Основную долю доходов, около 70%, обеспечили российские заказчики. А на международные проекты пришлось около 25%. В рамках долгосрочных стратегических проектов NtechLab расширила сотрудничество с регионами, подписав соглашения с Москвой, Нижегородской областью, Татарстаном и Чувашией, Новосибирской и Саратовской областями, а также Краснодарским краем.

Одним из ключевых направлений развития стал выход компании на рынок медицинских технологий. В 2024 г. NtechLab представила решение NtechMed CT Brain для диагностики инсультов, которое уже используется в московских клиниках. В ближайшее время компания планирует представить системы для выявления опухолей головного мозга и ранних признаков болезни Альцгеймера на основе КТ-снимков.

«Наша задача на 2025 г. – не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35–40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты», – рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

С момента основания компания прошла путь от стартапа до одного из ведущих мировых игроков в области ИИ. За последние семь лет ее выручка выросла в 18 раз. Сегодня NtechLab успешно реализует проекты в 34 странах и 70 регионах РФ. Среди ключевых направлений в международном развитии бизнеса – обеспечение безопасности на транспорте и промышленных объектах, а также «умные» городские решения, включая видеоаналитику для ЖКХ, мониторинг дорожного покрытия, контроль вывоза мусора и оценку туристической инфраструктуры.

11 марта стало известно, что ГИБДД Анапы будет бороться с нарушителями при помощи искусственного интеллекта. Систему распознавания автомобильных номеров с помощью искусственного интеллекта разработала как раз компания NtechLab.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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