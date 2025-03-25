Российская компания NtechLab достигла рекордной выручки в 1,7 млрд рублей
Российская ИИ-компания NtechLab в 2024 г. заключила 450 новых контрактов и увеличила выручку до 1,7 млрд руб. Это стало рекордным показателем. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
Основную долю доходов, около 70%, обеспечили российские заказчики. А на международные проекты пришлось около 25%. В рамках долгосрочных стратегических проектов NtechLab расширила сотрудничество с регионами, подписав соглашения с Москвой, Нижегородской областью, Татарстаном и Чувашией, Новосибирской и Саратовской областями, а также Краснодарским краем.
Одним из ключевых направлений развития стал выход компании на рынок медицинских технологий. В 2024 г. NtechLab представила решение NtechMed CT Brain для диагностики инсультов, которое уже используется в московских клиниках. В ближайшее время компания планирует представить системы для выявления опухолей головного мозга и ранних признаков болезни Альцгеймера на основе КТ-снимков.
«Наша задача на 2025 г. – не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35–40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты», – рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.
С момента основания компания прошла путь от стартапа до одного из ведущих мировых игроков в области ИИ. За последние семь лет ее выручка выросла в 18 раз. Сегодня NtechLab успешно реализует проекты в 34 странах и 70 регионах РФ. Среди ключевых направлений в международном развитии бизнеса – обеспечение безопасности на транспорте и промышленных объектах, а также «умные» городские решения, включая видеоаналитику для ЖКХ, мониторинг дорожного покрытия, контроль вывоза мусора и оценку туристической инфраструктуры.
11 марта стало известно, что ГИБДД Анапы будет бороться с нарушителями при помощи искусственного интеллекта. Систему распознавания автомобильных номеров с помощью искусственного интеллекта разработала как раз компания NtechLab.