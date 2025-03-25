Российская компания NtechLab достигла рекордной выручки в 1,7 млрд рублей

С момента основания компания прошла путь от стартапа до одного из ведущих мировых игроков в области ИИ. За последние семь лет ее выручка выросла в 18 раз. Сегодня NtechLab успешно реализует проекты в 34 странах и 70 регионах РФ. Среди ключевых направлений в международном развитии бизнеса – обеспечение безопасности на транспорте и промышленных объектах, а также «умные» городские решения, включая видеоаналитику для ЖКХ, мониторинг дорожного покрытия, контроль вывоза мусора и оценку туристической инфраструктуры.