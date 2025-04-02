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Совет Федерации предложил пересмотреть работу хостинг-провайдеров

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Зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Ивану Лебедеву пересмотреть деятельность хостинг-провайдеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее обращение.

Документ датирован 26 марта. В частности, сенатор отмечает, что во время оказания услуг может быть задействована не только организация, предоставляющая услуги хостинга, но и фирмы, которые арендуют серверные мощности и перепродают их. Таким образом, обе организации должны быть зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Шейкин пишет, что происходит дублирование, а вероятно, и неоднократное повторение информации в перечне. Следствием становится «излишнее административное бремя» для предпринимателей. Мониторинг и регулирование сегмента рынка затрудняется.

Кроме того, от провайдера облачных услуг, поставляющего инфраструктуру для ГИС, требуется включать в соответствующий перечень сведения, которыми владеет только сам владелец ГИС. Шейкин попросил министерство разъяснить, были ли рассмотрены правоприменительные вопросы о работе провайдеров хостинга и уточнить позицию насчет необходимости внесения изменений в Закон об информации.

В Минцифры изданию сообщили, что письмо получено. По данным ведомства, по этому вопросу «формируется консолидированная позиция» вместе с заинтересованными ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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