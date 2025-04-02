Совет Федерации предложил пересмотреть работу хостинг-провайдеров
Зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Ивану Лебедеву пересмотреть деятельность хостинг-провайдеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее обращение.
Документ датирован 26 марта. В частности, сенатор отмечает, что во время оказания услуг может быть задействована не только организация, предоставляющая услуги хостинга, но и фирмы, которые арендуют серверные мощности и перепродают их. Таким образом, обе организации должны быть зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Шейкин пишет, что происходит дублирование, а вероятно, и неоднократное повторение информации в перечне. Следствием становится «излишнее административное бремя» для предпринимателей. Мониторинг и регулирование сегмента рынка затрудняется.
Кроме того, от провайдера облачных услуг, поставляющего инфраструктуру для ГИС, требуется включать в соответствующий перечень сведения, которыми владеет только сам владелец ГИС. Шейкин попросил министерство разъяснить, были ли рассмотрены правоприменительные вопросы о работе провайдеров хостинга и уточнить позицию насчет необходимости внесения изменений в Закон об информации.
В Минцифры изданию сообщили, что письмо получено. По данным ведомства, по этому вопросу «формируется консолидированная позиция» вместе с заинтересованными ведомствами.