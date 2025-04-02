Совет Федерации предложил пересмотреть работу хостинг-провайдеров

Документ датирован 26 марта. В частности, сенатор отмечает, что во время оказания услуг может быть задействована не только организация, предоставляющая услуги хостинга, но и фирмы, которые арендуют серверные мощности и перепродают их. Таким образом, обе организации должны быть зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. Шейкин пишет, что происходит дублирование, а вероятно, и неоднократное повторение информации в перечне. Следствием становится «излишнее административное бремя» для предпринимателей. Мониторинг и регулирование сегмента рынка затрудняется.