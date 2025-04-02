«Сбер» рекомендует пользователям Android обновлять мобильное приложение
«Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии можно в магазине приложений RuStore», – говорится в сообщении.
В банке напомнили, что версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации еще в сентябре 2024 г. При этом к устаревшим относятся и версии 14.7–15.9, выпущенные в 2023–2024 гг. Несмотря на то что в 2025 г. отключение старых версий не планируется, пользователям настоятельно рекомендуется переходить на актуальные сборки.
Если при входе в приложение появляется уведомление о необходимости обновления, рекомендуется перейти в RuStore и установить последнюю доступную версию, советуют в банке. Это позволит сохранить доступ ко всем функциям приложения и обеспечит его стабильную работу.