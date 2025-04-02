«Сбер» рекомендует пользователям Android обновлять мобильное приложение

В банке напомнили, что версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации еще в сентябре 2024 г. При этом к устаревшим относятся и версии 14.7–15.9, выпущенные в 2023–2024 гг. Несмотря на то что в 2025 г. отключение старых версий не планируется, пользователям настоятельно рекомендуется переходить на актуальные сборки.