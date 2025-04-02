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«Сбер» рекомендует пользователям Android обновлять мобильное приложение

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Сбербанк рекомендует своим клиентам, использующим устройства на базе Android, регулярно обновлять мобильное приложение, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии можно в магазине приложений RuStore», – говорится в сообщении.

В банке напомнили, что версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации еще в сентябре 2024 г. При этом к устаревшим относятся и версии 14.7–15.9, выпущенные в 2023–2024 гг. Несмотря на то что в 2025 г. отключение старых версий не планируется, пользователям настоятельно рекомендуется переходить на актуальные сборки.

Если при входе в приложение появляется уведомление о необходимости обновления, рекомендуется перейти в RuStore и установить последнюю доступную версию, советуют в банке. Это позволит сохранить доступ ко всем функциям приложения и обеспечит его стабильную работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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