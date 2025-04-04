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134 000 блогеров зарегистрировались в реестре Роскомнадзора

Ведомости

Роскомназдор зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона о блогерах с 10 000 подписчиков и более. Всего поступило 214 000 заявлений. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Еще 77 000 заявлений ведомство было вынуждено отклонить, так как сведения оказались некорректными или присвоенный номер заявления не был размещен, говорится в сообщении.

Горелкин заявил, что осенью будет внесен законопроект, который пропишет ответственность для блогера без регистрации в РКН. По его словам, обсуждается и снижение аудиторного порога, чтобы каналы с меньшим количеством подписчиков тоже могли подать заявку на регистрацию.

На сегодняшний день «Вконтакте», «Одноклассники», Rutube ввели нативную маркировку для зарегистрировавшихся пользователей. По словам Горелкина, в самой популярной соцсети Telegram маркировка не появилась.

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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