134 000 блогеров зарегистрировались в реестре Роскомнадзора
Роскомназдор зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона о блогерах с 10 000 подписчиков и более. Всего поступило 214 000 заявлений. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Еще 77 000 заявлений ведомство было вынуждено отклонить, так как сведения оказались некорректными или присвоенный номер заявления не был размещен, говорится в сообщении.
Горелкин заявил, что осенью будет внесен законопроект, который пропишет ответственность для блогера без регистрации в РКН. По его словам, обсуждается и снижение аудиторного порога, чтобы каналы с меньшим количеством подписчиков тоже могли подать заявку на регистрацию.
На сегодняшний день «Вконтакте», «Одноклассники», Rutube ввели нативную маркировку для зарегистрировавшихся пользователей. По словам Горелкина, в самой популярной соцсети Telegram маркировка не появилась.
1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании.