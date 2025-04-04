134 000 блогеров зарегистрировались в реестре Роскомнадзора

Горелкин заявил, что осенью будет внесен законопроект, который пропишет ответственность для блогера без регистрации в РКН. По его словам, обсуждается и снижение аудиторного порога, чтобы каналы с меньшим количеством подписчиков тоже могли подать заявку на регистрацию.