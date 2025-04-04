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NYT: ЕС готовит санкции против соцсети X Маска

Ведомости

Европейские регуляторы могут оштрафовать социальную сеть X более чем на $1 млрд, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами. При этом оцениваются потенциальные риски обострения отношений между предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

По словам источников, санкции будут включать как денежные штрафы, так и обязательства по внесению изменений в продукт. Ожидается, что они будут объявлены летом и станут первыми мерами в рамках нового законодательства ЕС, обязывающего соцсети усиливать контроль над своими платформами.

Сообщается, что ЕС и X все еще могут достигнуть соглашения, если компания согласится на изменения, которые удовлетворят требования регуляторов.

Социальная сеть X охарактеризовала возможные санкции как «беспрецедентный акт политической цензуры и посягательство на свободу слова». В компании подчеркнули, что намерены предпринять все необходимые меры для защиты своего бизнеса и свободы выражения мнений в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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