NYT: ЕС готовит санкции против соцсети X Маска

По словам источников, санкции будут включать как денежные штрафы, так и обязательства по внесению изменений в продукт. Ожидается, что они будут объявлены летом и станут первыми мерами в рамках нового законодательства ЕС, обязывающего соцсети усиливать контроль над своими платформами.