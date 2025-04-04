NYT: ЕС готовит санкции против соцсети X Маска
Европейские регуляторы могут оштрафовать социальную сеть X более чем на $1 млрд, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с планами. При этом оцениваются потенциальные риски обострения отношений между предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.
По словам источников, санкции будут включать как денежные штрафы, так и обязательства по внесению изменений в продукт. Ожидается, что они будут объявлены летом и станут первыми мерами в рамках нового законодательства ЕС, обязывающего соцсети усиливать контроль над своими платформами.
Сообщается, что ЕС и X все еще могут достигнуть соглашения, если компания согласится на изменения, которые удовлетворят требования регуляторов.
Социальная сеть X охарактеризовала возможные санкции как «беспрецедентный акт политической цензуры и посягательство на свободу слова». В компании подчеркнули, что намерены предпринять все необходимые меры для защиты своего бизнеса и свободы выражения мнений в Европе.