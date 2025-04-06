Великобритания совместно с США испытала гиперзвуковой ракетный двигатель
Великобритания испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, разработанный совместно с США, сообщает минобороны Соединенного Королевства.
В ведомстве уточнили, что двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Целью исследования обозначена поддержка поставки демонсстратора технологии гиперзвукового оружия к 2030 г. через программу минобороны Team Hypersonics (UK). Ожидается, что это позволит обеспечить трансформационный потенциал, который будет гарантировать оперативное преимущество для будущих вооруженных сил Великобритании.
В ходе испытаний провели 233 запуска на различных гиперзвуковых скоростях, говорится в сообщение. По мнению минобороны Великобритании, успешное завершение испытаний стало «важным шагом вперед» в развитии оборонных возможностей страны.