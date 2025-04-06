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Великобритания совместно с США испытала гиперзвуковой ракетный двигатель

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Великобритания испытала гиперзвуковой ракетный двигатель, разработанный совместно с США, сообщает минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве уточнили, что двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Целью исследования обозначена поддержка поставки демонсстратора технологии гиперзвукового оружия к 2030 г. через программу минобороны Team Hypersonics (UK). Ожидается, что это позволит обеспечить трансформационный потенциал, который будет гарантировать оперативное преимущество для будущих вооруженных сил Великобритании. 

В ходе испытаний провели 233 запуска на различных гиперзвуковых скоростях, говорится в сообщение. По мнению минобороны Великобритании, успешное завершение испытаний стало «важным шагом вперед» в развитии оборонных возможностей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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