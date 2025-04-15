Китай намерен превратить Хайнань в ключевой центр коммерческой космонавтики

Документ также предлагает создать международный центр передового производства спутников и совместный центр исследований и разработок в области спутников и ракет. Кроме того, в там говорится о разработке экономической модели «аэрокосмос плюс» для развития новых форматов бизнеса. Документ призывает ускорить планирование инновационных культурных и туристических проектов, таких как аэрокосмические музеи и научные центры.