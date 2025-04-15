Газета
Телеграм
/ Технологии

Китай намерен превратить Хайнань в ключевой центр коммерческой космонавтики

Ведомости

Южнокитайская провинция Хайнань, где находится первый в стране коммерческий космодром, а также прибрежный национальный космодром Вэньчан, опубликовала правительственный документ, в котором говорится о намерении превратить регион в важнейшую площадку для развития космической промышленности. Об этом сообщила газета Global Times.

В документе изложены планы по ускорению развития коммерческих космических запусков по опыту ведущих мировых площадок. Провинции предписано создать коммерческую систему измерения, эксплуатации и управления, а также инновационную платформу для восстановления и повторного использования ракет. Цель заключается в постепенном создании надежной и стабильной основы для обеспечения недорогих, частых, безопасных и устойчивых коммерческих полетов.

Документ также предлагает создать международный центр передового производства спутников и совместный центр исследований и разработок в области спутников и ракет. Кроме того, в там говорится о разработке экономической модели «аэрокосмос плюс» для развития новых форматов бизнеса. Документ призывает ускорить планирование инновационных культурных и туристических проектов, таких как аэрокосмические музеи и научные центры.

3 февраля 2024 г. Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с ИИ. коммерческий спутник с искусственным интеллектом Rongpiao (или Xingshidai-18) разработала компания Guoxing Aerospace Technology. Он представляет собой спутник интегрированной сети зондирования и предназначен для выполнения на орбите проверки алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных