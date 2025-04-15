Китай намерен превратить Хайнань в ключевой центр коммерческой космонавтики
Южнокитайская провинция Хайнань, где находится первый в стране коммерческий космодром, а также прибрежный национальный космодром Вэньчан, опубликовала правительственный документ, в котором говорится о намерении превратить регион в важнейшую площадку для развития космической промышленности. Об этом сообщила газета Global Times.
В документе изложены планы по ускорению развития коммерческих космических запусков по опыту ведущих мировых площадок. Провинции предписано создать коммерческую систему измерения, эксплуатации и управления, а также инновационную платформу для восстановления и повторного использования ракет. Цель заключается в постепенном создании надежной и стабильной основы для обеспечения недорогих, частых, безопасных и устойчивых коммерческих полетов.
Документ также предлагает создать международный центр передового производства спутников и совместный центр исследований и разработок в области спутников и ракет. Кроме того, в там говорится о разработке экономической модели «аэрокосмос плюс» для развития новых форматов бизнеса. Документ призывает ускорить планирование инновационных культурных и туристических проектов, таких как аэрокосмические музеи и научные центры.
3 февраля 2024 г. Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с ИИ. коммерческий спутник с искусственным интеллектом Rongpiao (или Xingshidai-18) разработала компания Guoxing Aerospace Technology. Он представляет собой спутник интегрированной сети зондирования и предназначен для выполнения на орбите проверки алгоритма искусственного интеллекта Synaesthesia Fusion.