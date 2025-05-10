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Станция «Космос-482» упала в Индийский океан

Ведомости

Советская станция «Космос-482», находившаяся на орбите Земли с 1972 г., упала в Индийский океан 10 мая. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Запущенный в 1972 г. космический аппарат “Космос-482” прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийский океан», – говорится в сообщении.

Аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийский океан западнее Джакарты, приводит госкорпорация расчеты ЦНИИмаша.

«Космос-482» был запущен в 1972 г. к Венере, но не смог покинуть околоземную орбиту из-за технической неисправности разгонного блока. Последние годы он находился на высокой эллиптической орбите вокруг Земли. Со временем станция начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы.

О том, что «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая, сообщили в «Роскосмосе» 7 мая. Диаметр аппарата составлял около метра, масса – менее 500 кг. Тогда в госкорпорации пояснили, что падение вряд ли нанесет ущерб, поскольку на Землю ежедневно падают по пять объектов, где каждый седьмой – весом более 500 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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