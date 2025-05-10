Станция «Космос-482» упала в Индийский океан

О том, что «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая, сообщили в «Роскосмосе» 7 мая. Диаметр аппарата составлял около метра, масса – менее 500 кг. Тогда в госкорпорации пояснили, что падение вряд ли нанесет ущерб, поскольку на Землю ежедневно падают по пять объектов, где каждый седьмой – весом более 500 кг.