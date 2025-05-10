Станция «Космос-482» упала в Индийский океан
Советская станция «Космос-482», находившаяся на орбите Земли с 1972 г., упала в Индийский океан 10 мая. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Запущенный в 1972 г. космический аппарат “Космос-482” прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийский океан», – говорится в сообщении.
Аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийский океан западнее Джакарты, приводит госкорпорация расчеты ЦНИИмаша.
«Космос-482» был запущен в 1972 г. к Венере, но не смог покинуть околоземную орбиту из-за технической неисправности разгонного блока. Последние годы он находился на высокой эллиптической орбите вокруг Земли. Со временем станция начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы.
О том, что «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая, сообщили в «Роскосмосе» 7 мая. Диаметр аппарата составлял около метра, масса – менее 500 кг. Тогда в госкорпорации пояснили, что падение вряд ли нанесет ущерб, поскольку на Землю ежедневно падают по пять объектов, где каждый седьмой – весом более 500 кг.