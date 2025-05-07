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Роскосмос: станция «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая

Ведомости

До 10 мая на Землю упадет советская межпланетная станция «Космос-482», падение вряд ли способно нанести ущерб. Об этом заявили в госкорпорации «Роскосмос».

«Космос-482» была запущена в 1972 г. к Венере, но не смогла покинуть околоземную орбиту из-за технической неисправности разгонного блока. Последние годы она находилась на высокой эллиптической орбите вокруг Земли.

Как пояснили в «Роскосмосе», со временем «Космос-482» начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы. «Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения. Координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты», – сообщили в госкорпорации (цитата по ТАСС).

Диаметр аппарата составляет около метра, масса – менее 500 кг. Это почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю, отметили в корпорации. Уточняется, что на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг.

В сентябре 2020 г. российский спутник наблюдения «Монитор-Э1» со стартовой массой 750 кг вошел в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном и сгорел. Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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