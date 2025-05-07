Роскосмос: станция «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая
До 10 мая на Землю упадет советская межпланетная станция «Космос-482», падение вряд ли способно нанести ущерб. Об этом заявили в госкорпорации «Роскосмос».
«Космос-482» была запущена в 1972 г. к Венере, но не смогла покинуть околоземную орбиту из-за технической неисправности разгонного блока. Последние годы она находилась на высокой эллиптической орбите вокруг Земли.
Как пояснили в «Роскосмосе», со временем «Космос-482» начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы. «Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения. Координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты», – сообщили в госкорпорации (цитата по ТАСС).
Диаметр аппарата составляет около метра, масса – менее 500 кг. Это почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю, отметили в корпорации. Уточняется, что на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг.
В сентябре 2020 г. российский спутник наблюдения «Монитор-Э1» со стартовой массой 750 кг вошел в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном и сгорел. Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.