Роскосмос: станция «Космос-482» упадет на Землю до 10 мая

Диаметр аппарата составляет около метра, масса – менее 500 кг. Это почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю, отметили в корпорации. Уточняется, что на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг.