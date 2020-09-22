Спутник «Монитор-Э1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Российский спутник наблюдения «Монитор-Э1» вошел в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном и сгорел, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«22 сентября около 3.00 утра по московскому времени вошел в плотные слои атмосферы и прекратил физическое существование космический аппарат «Монитор-Э1», ‒ сообщили в пресс-службе, пояснив, что спутник не функционировал и относился к категории космического мусора.
Ранее о разрушении космического аппарата сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В «Роскосмосе» заявили, что вероятность падения на Землю обломков «Монитора-Э» крайне мала.
Ракета-носитель «Рокот» со спутником «Монитор-Э» стартовала с космодрома Плесецк в августе 2005 г. Позднее спутник со стартовой массой 750 кг был выведен на орбиту. В ходе его эксплуатации возникали серьезные технические проблемы, и он прекратил работу в 2011 г.