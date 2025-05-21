Куликов: в «Роснано» мечты сбываются не как в «Газпроме»
Глава «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о специфике работы в DeepTech-секторе. По его словам, средний срок реализации проектов в этой области составляет 20 и более лет. Поэтому в компании существует шутка: «наши мечты, в отличие от газпромовских, при нас и не должны сбываться».
«Мы стараемся преемственно вести себя и по отношению к тем, кто начинал эти проекты, и надеемся, что после нас тоже это будет развиваться», – пояснил Куликов.
Он отметил, что одной из ключевых ниш, выбранной «Роснано», стало научное советское наследие. По мнению главы госкорпорации, в этом наследии остается «очень много недоделанного», что открывает возможности для дальнейшего развития.
В ходе встречи Куликов также доложил президенту о преодолении кризиса ликвидности. Финансовое положение компании стабилизировано, портфель вырос на 160%. Сейчас «Роснано» работает над восстановлением капитала и репутации.
Также глава компании подчеркнул, что стратегическое развитие «Роснано» будет сосредоточено на приоритетных отраслях, в числе которых химия, энергетика, экология и инфраструктура.