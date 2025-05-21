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Куликов: в «Роснано» мечты сбываются не как в «Газпроме»

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Глава «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о специфике работы в DeepTech-секторе. По его словам, средний срок реализации проектов в этой области составляет 20 и более лет. Поэтому в компании существует шутка: «наши мечты, в отличие от газпромовских, при нас и не должны сбываться».

«Мы стараемся преемственно вести себя и по отношению к тем, кто начинал эти проекты, и надеемся, что после нас тоже это будет развиваться», – пояснил Куликов.

Он отметил, что одной из ключевых ниш, выбранной «Роснано», стало научное советское наследие. По мнению главы госкорпорации, в этом наследии остается «очень много недоделанного», что открывает возможности для дальнейшего развития.

В ходе встречи Куликов также доложил президенту о преодолении кризиса ликвидности. Финансовое положение компании стабилизировано, портфель вырос на 160%. Сейчас «Роснано» работает над восстановлением капитала и репутации.

Также глава компании подчеркнул, что стратегическое развитие «Роснано» будет сосредоточено на приоритетных отраслях, в числе которых химия, энергетика, экология и инфраструктура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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