Куликов: в «Роснано» мечты сбываются не как в «Газпроме»

Глава «Роснано» Сергей Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о специфике работы в DeepTech-секторе. По его словам, средний срок реализации проектов в этой области составляет 20 и более лет. Поэтому в компании существует шутка: «наши мечты, в отличие от газпромовских, при нас и не должны сбываться».