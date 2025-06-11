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NASA: запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива

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Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем был отменен из-за обнаруженной утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9, сообщает NASA. Полет, запланированный на 11 июня, перенесен до устранения неполадок.

Проблема была выявлена во время статических испытаний ракеты, проводимых перед стартом. Теперь специалисты работают над устранением неисправности.

Экипаж должен отправиться на многоразовом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Стыковка с МКС планировалась на 12 июня.

«Новая дата запуска четвертой частной миссии астронавтов будет определена после завершения всех необходимых проверок», – говорится в сообщении NASA.

19 марта корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю, доставив экипаж, включавший космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова и астронавтов NASA Николаса Хейга, Барри Уилмор и Суниту Уильямс. Сообщалось, что Горбунов провел на орбите 171 день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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