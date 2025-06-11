NASA: запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем отменили из-за утечки топлива
Запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon с коммерческим экипажем был отменен из-за обнаруженной утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9, сообщает NASA. Полет, запланированный на 11 июня, перенесен до устранения неполадок.
Проблема была выявлена во время статических испытаний ракеты, проводимых перед стартом. Теперь специалисты работают над устранением неисправности.
Экипаж должен отправиться на многоразовом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Стыковка с МКС планировалась на 12 июня.
«Новая дата запуска четвертой частной миссии астронавтов будет определена после завершения всех необходимых проверок», – говорится в сообщении NASA.
19 марта корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю, доставив экипаж, включавший космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова и астронавтов NASA Николаса Хейга, Барри Уилмор и Суниту Уильямс. Сообщалось, что Горбунов провел на орбите 171 день.