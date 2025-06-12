Крупнейший провайдер Сибири подвергся масштабной DDoS-атаке
В ночь на четверг крупнейший красноярский провайдер «Орион телеком» столкнулся с мощной DDoS-атакой. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Злоумышленники атаковали сетевую инфраструктуру, перегружая серверы огромным количеством запросов. Из-за этого клиенты временно остались без интернета, телевидения и мобильной связи.
«Мы блокируем вредоносный трафик и усиливаем защиту, но восстановление может занять время», – пояснили в компании. При этом в комментариях под постом люди пишут, что у них не работают телевизионные каналы.
Работу сервисов планируют вернуть в норму в течение дня.