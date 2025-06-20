Чернышенко: внедрение ИИ даст экономикам БРИКС около $2-3 трлн к 2030 году

По его словам, поэтому результаты форсайта публикуются открыто, и каждый ученый мира может внести свой вклад. Форсайт реализуется Международным альянсом в сфере ИИ (AI Alliance Network). Итоги работы планируется представить в ООН и президенту России на ежегодной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.