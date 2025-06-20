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Чернышенко: внедрение ИИ даст экономикам БРИКС около $2-3 трлн к 2030 году

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Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может принести экономикам стран БРИКС около $2–3 трлн к 2030 г. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Вице-премьер напомнил, что в декабре 2024 г. на конференции AI Journey президент России Владимир Путин предложил провести в стране международный форсайт – стратегическую сессию о будущем ИИ. Цель инициативы – совместно с учеными со всего мира определить ключевые направления развития технологий.

«Мы понимаем, что научное лидерство в ИИ невозможно без международного взаимодействия и координации усилий. Будущее ИИ должно строиться в сотрудничестве, с учетом разнообразных научных школ, культур и подходов», – заявил Чернышенко.

По его словам, поэтому результаты форсайта публикуются открыто, и каждый ученый мира может внести свой вклад. Форсайт реализуется Международным альянсом в сфере ИИ (AI Alliance Network). Итоги работы планируется представить в ООН и президенту России на ежегодной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Вице-премьер рассказал и о федеральном проекте «Искусственный интеллект», в рамках которого Минэкономразвития России проводит грантовый конкурс среди исследовательских центров, занимающихся развитием ИИ. По итогам конкурса в элиту российского ИИ вошли 13 центров, объединяющих лучших специалистов страны в этой области.

Также, по мнению вице-премьера, этические кодексы для ИИ не должны ограничивать его развитие. Он отметил необходимость соблюдать баланс между внедрением этических норм и продвижением технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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