Чернышенко: внедрение ИИ даст экономикам БРИКС около $2-3 трлн к 2030 году
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может принести экономикам стран БРИКС около $2–3 трлн к 2030 г. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Вице-премьер напомнил, что в декабре 2024 г. на конференции AI Journey президент России Владимир Путин предложил провести в стране международный форсайт – стратегическую сессию о будущем ИИ. Цель инициативы – совместно с учеными со всего мира определить ключевые направления развития технологий.
«Мы понимаем, что научное лидерство в ИИ невозможно без международного взаимодействия и координации усилий. Будущее ИИ должно строиться в сотрудничестве, с учетом разнообразных научных школ, культур и подходов», – заявил Чернышенко.
По его словам, поэтому результаты форсайта публикуются открыто, и каждый ученый мира может внести свой вклад. Форсайт реализуется Международным альянсом в сфере ИИ (AI Alliance Network). Итоги работы планируется представить в ООН и президенту России на ежегодной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Вице-премьер рассказал и о федеральном проекте «Искусственный интеллект», в рамках которого Минэкономразвития России проводит грантовый конкурс среди исследовательских центров, занимающихся развитием ИИ. По итогам конкурса в элиту российского ИИ вошли 13 центров, объединяющих лучших специалистов страны в этой области.
Также, по мнению вице-премьера, этические кодексы для ИИ не должны ограничивать его развитие. Он отметил необходимость соблюдать баланс между внедрением этических норм и продвижением технологий.