Чернышенко: этические кодексы для ИИ не должны ограничивать его развитие
Российский этический кодекс, регулирующий вопросы развития систем искусственного интеллекта (ИИ), не мешает разработке обновленных технологий, и это требование должно соблюдаться во всех странах. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает ТАСС.
«Подходы к этому вопросу могут быть разными, главное – не чрезмерно зарегулировать этот вопрос, так что это будет мешать развитию систем ИИ, как это сейчас происходит в Европе из-за постановления GDPR», – сказал Чернышенко. Он отметил необходимость и соблюдения мер кодексов, и развитие технологий.
GDPR – это общий регламент защиты персональных данных, вступивший в силу 25 мая 2018 г. В марте 2025 г. стало известно, что Роскомнадзор разработал перечень методов и требований к обезличиванию персональных данных (ПД). Cреди сложно выполнимых требований ведомства есть гарантия невозможности восстановления данных без дополнительной информации. Опыт GDPR, в котором есть похожее требование, показал, что это бывает проблематично для IT-компаний, которые не могут до конца просчитать, как обезличенные данные могут быть использованы третьими лицами.