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Чернышенко: этические кодексы для ИИ не должны ограничивать его развитие

Ведомости

Российский этический кодекс, регулирующий вопросы развития систем искусственного интеллекта (ИИ), не мешает разработке обновленных технологий, и это требование должно соблюдаться во всех странах. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), передает ТАСС.

«Подходы к этому вопросу могут быть разными, главное – не чрезмерно зарегулировать этот вопрос, так что это будет мешать развитию систем ИИ, как это сейчас происходит в Европе из-за постановления GDPR», – сказал Чернышенко. Он отметил необходимость и соблюдения мер кодексов, и развитие технологий.

GDPR – это общий регламент защиты персональных данных, вступивший в силу 25 мая 2018 г. В марте 2025 г. стало известно, что Роскомнадзор разработал перечень методов и требований к обезличиванию персональных данных (ПД). Cреди сложно выполнимых требований ведомства есть гарантия невозможности восстановления данных без дополнительной информации. Опыт GDPR, в котором есть похожее требование, показал, что это бывает проблематично для IT-компаний, которые не могут до конца просчитать, как обезличенные данные могут быть использованы третьими лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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