Чернышенко: этические кодексы для ИИ не должны ограничивать его развитие

GDPR – это общий регламент защиты персональных данных, вступивший в силу 25 мая 2018 г. В марте 2025 г. стало известно, что Роскомнадзор разработал перечень методов и требований к обезличиванию персональных данных (ПД). Cреди сложно выполнимых требований ведомства есть гарантия невозможности восстановления данных без дополнительной информации. Опыт GDPR, в котором есть похожее требование, показал, что это бывает проблематично для IT-компаний, которые не могут до конца просчитать, как обезличенные данные могут быть использованы третьими лицами.