Роскомнадзор зарегистрировал 149 000 страниц с аудиторией более 10 000 человек
В специальный перечень Роскомнадзора (РКН) включены 149 000 персональных страниц в социальных сетях с 10 000 подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что с момента создания перечня в ноябре 2024 г. Роскомнадзор рассмотрел более 264 000 заявлений. В перечне зарегистрировано 149 000 страниц, остальные заявки были отклонены. Ведомство продолжает прием и обработку заявлений.
1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, который обязывает блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков регистрировать каналы в РКН. Блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и данные с предложением о финансировании, а другие пользователи не должны делать репосты из этих каналов. Данные о регистрации Telegram-канала в Роскомнадзоре должны отображаться в описании.
Заявка о регистрации подается через «Госуслуги», после подачи нужно в течение трех дней разместить присвоенный ей уникальный номер в закрепленном сообщении или описании канала или страницы. Решение о включении в перечень зарегистрированных принимается в течение 10 рабочих дней. После внесения в список владелец канала должен разместить в его описании уникальную ссылку на запись в реестре ведомства. По ней можно проверить, действительно ли паблик есть в перечне.