Роскомнадзор зарегистрировал 149 000 страниц с аудиторией более 10 000 человек

Заявка о регистрации подается через «Госуслуги», после подачи нужно в течение трех дней разместить присвоенный ей уникальный номер в закрепленном сообщении или описании канала или страницы. Решение о включении в перечень зарегистрированных принимается в течение 10 рабочих дней. После внесения в список владелец канала должен разместить в его описании уникальную ссылку на запись в реестре ведомства. По ней можно проверить, действительно ли паблик есть в перечне.