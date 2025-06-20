Не все губернаторы верифицировали свои Telegram-каналы в Роскомнадзоре

Не все губернаторы верифицировали свои Telegram-каналы в РоскомнадзореКанал главы Камчатки оказался единственным незарегистрированным с аудиторией свыше 10 000 человек
Telegram-канал губернатора Камчатского края Владимира Солодова (на момент публикации 15 253 подписчика) оказался единственным не зарегистрированным в Роскомнадзоре (РКН) среди глав регионов с аудиторией свыше 10 000 человек, выяснили «Ведомости». В описании канала Солодова отсутствуют сведения о регистрации в РКН, сервис проверки соответствующих данных на «Госуслугах» не находит страницу Солодова в перечне верифицированных. «Ведомости» направили запрос в правительство Камчатского края.
1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании, а другие пользователи не должны делать репосты с этих каналов. Сведения о регистрации Telegram-канала в РКН должны быть отображены в описании. Заявку о регистрации нужно подавать через «Госуслуги», после подачи необходимо в течение трех дней разместить присвоенный ей уникальный номер в закрепленном сообщении или описании канала/страницы. Решение о включении Telegram-канала в перечень зарегистрированных принимается в течение 10 рабочих дней. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») 4 апреля заявлял, что РКН зарегистрировал 134 000 заявлений за пять месяцев действия закона, а всего поступило 214 000 заявлений. «Ведомости» направили запрос депутату. Сведения о регистрации в РКН также отсутствуют в описании Telegram-канала губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Впрочем, его канал (105 306 подписчиков на момент публикации) все же зарегистрирован, следует из сервиса проверки на «Госуслугах». Telegram-каналы губернаторов с аудиторией менее 10 000 подписчиков (глава Костромской области Сергей Ситников, губернатор Магаданской области Сергей Носов и др.) не зарегистрированы в перечне РКН.
У кого из губернаторов нет Telegram-каналов
Станислав Воскресенский (Ивановская обл.)
Игорь Руденя (Тверская обл.)
Отсутствие Telegram-канала главы Камчатки в перечне РКН является недоработкой структуры, занимающейся коммуникационным блоком, говорит политолог Александр Немцев. «Я знаю только одного губернатора, который вникает в такие вопросы, – это [врио главы Курской области Александр] Хинштейн. Остальные в целом доверяют это своим специалистам», – сказал эксперт «Ведомостям». По словам Немцева, регистрация Telegram-канала в РКН – это «достаточно простая процедура».
Солодову предстоит переизбрание на второй срок на выборах 14 сентября, его кандидатура выдвинута камчатским отделением «Единой России». 18 июня «Ведомости» сообщали, что эксперты прогнозируют в регионе одну из самых сложных губернаторских кампаний. Документы о выдвижении на должность главы Камчатского края представили 12 желающих, включая Солодова.
В целом никаких санкций за отсутствие регистрации, кроме запрета на размещение рекламы, сейчас законом не предусмотрено, говорит заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций КГ «Полилог», политолог Александр Хазариди. «Очевидно, что руководители регионов никого рекламировать с коммерческой целью не будут. Для политиков и госслужащих публичная регистрация в реестре скорее сигнал, направленный региональным блогерам и авторам в социальных сетях, своеобразный призыв не игнорировать эту меру», – сказал эксперт «Ведомостям».