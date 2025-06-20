Не все губернаторы верифицировали свои Telegram-каналы в Роскомнадзоре

1 ноября 2024 г. вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. На своем канале блогеры без регистрации не могут размещать рекламу и информацию с предложением о финансировании, а другие пользователи не должны делать репосты с этих каналов. Сведения о регистрации Telegram-канала в РКН должны быть отображены в описании. Заявку о регистрации нужно подавать через «Госуслуги», после подачи необходимо в течение трех дней разместить присвоенный ей уникальный номер в закрепленном сообщении или описании канала/страницы. Решение о включении Telegram-канала в перечень зарегистрированных принимается в течение 10 рабочих дней. После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре РКН. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.