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Telegram запустил функцию проверки фактов

Ведомости

В мессенджере Telegram запустили функцию проверки фактов. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Теперь в посты в Telegram-каналах, содержащие сомнительную информацию, добавляются плашки «Проверка фактов».

«Данная информация не соответствует действительности – Павел Дуров не делал подобных заявлений», – говорится в посте под юмористической новостью от «Панорамы», которую опубликовали в Telegram-канале We TON. В новости говорилось, что Telegram якобы уходит из России.

Под предупреждением написано, что оно предоставлено самим мессенджером.

В бета-версии Telegram для операционной системы Android обнаружили функцию Fact Check («Проверка фактов») еще в 2024 г. В Telegram-канале «Код Дурова» говорилось, что мессенджер будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации. Официально нововведения не анонсировались.

В апреле сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что за всю историю своего существования мессенджер ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. «Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

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