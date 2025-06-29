Telegram запустил функцию проверки фактов

В апреле сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что за всю историю своего существования мессенджер ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. «Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека», – написал Дуров в своем Telegram-канале.