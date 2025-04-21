Дуров: Telegram за 12 лет ни разу не раскрыл содержание личных сообщений

Основатель Telegram был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмена отпустили под судебный надзор во Франции и обязали внести залог в 5 млн евро.