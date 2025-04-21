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Дуров: Telegram за 12 лет ни разу не раскрыл содержание личных сообщений

Ведомости

За всю историю своего существования Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в соответствии с законом Европейского союза (ЕС) при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.

«Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека», – заключил Дуров.

Основатель Telegram был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмена отпустили под судебный надзор во Франции и обязали внести залог в 5 млн евро.

В октябре стало известно, что мессенджер стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей. Если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III квартале прошлого года – уже 632.

Представитель французской прокуратуры Мейлис де Рек в феврале сообщал, что уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда не ранее чем через год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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