Дуров: Telegram за 12 лет ни разу не раскрыл содержание личных сообщений
За всю историю своего существования Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в соответствии с законом Европейского союза (ЕС) при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.
«Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека», – заключил Дуров.
Основатель Telegram был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения в соучастии в деятельности по управлению онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и документов, отмывании денег и др. 28 августа стало известно, что бизнесмена отпустили под судебный надзор во Франции и обязали внести залог в 5 млн евро.
В октябре стало известно, что мессенджер стал чаще раскрывать по судебным запросам французских правоохранителей IP-адреса и номера телефонов пользователей. Если в I квартале это затронуло всего 17 пользователей, то в III квартале прошлого года – уже 632.
Представитель французской прокуратуры Мейлис де Рек в феврале сообщал, что уголовное дело в отношении Дурова дойдет до суда не ранее чем через год.