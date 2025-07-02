Дуров ответил на сообщения о цензуре и уходе Telegram из России

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон», – написал он. По версии Дурова, в этих случаях речь может идти не о «безобидных ошибках журналистов», а о «целенаправленной кампании по дискредитации Telegram».