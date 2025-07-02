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Дуров ответил на сообщения о цензуре и уходе Telegram из России

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров заподозрил «целенаправленную кампанию по дискредитации» мессенджера на фоне сообщений о цензуре и передаче IP-адресов пользователей. Это следует из заявления Дурова, опубликованного в его русскоязычном канале.

Бизнесмен привел несколько фейковых, по его заявлению, сообщений о мессенджере. В первом случае речь идет о новости сатирического издания ИА «Панорама» об уходе Telegram из России, которую некоторые другие СМИ распространили под видом действительной. «Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах», – рассказал он.

Во втором случае СМИ выпустили сообщения о блокировке OSINT-каналов (занимаются расследованиями и сбором информации из открытых источников) по политическим причинам. Дуров сообщил, что на самом деле несколько каналов были временно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных. Позже доступ к ним был восстановлен.

В июне в российском сегменте интернета обсуждалось «технически безграмотное расследование» об IP-адресах Telegram, продолжил Дуров. По его словам, хотя этот материал был опровергнут независимыми специалистами, опровержение получило «меньшее освещение, чем изначальное недостоверное сообщение». 

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон», – написал он. По версии Дурова, в этих случаях речь может идти не о «безобидных ошибках журналистов», а о «целенаправленной кампании по дискредитации Telegram».

В сентябре 2024 г. Дуров объявил, что Telegram будет передавать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, органам власти по «обоснованным юридическим запросам». Это произошло после задержания Дурова в Париже по обвинению в соучастии в сбыте наркотиков, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации и др. 

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