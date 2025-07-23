Шадаев заявил о выявлении 56 человек с 1,2 млн активных SIM-карт
В России выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн активных SIM-карт. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
«Не больше 20 симок теперь у нас по закону граждане имеют право иметь. Но я хотел бы обратить внимание, собственно эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн активных симок», – сказал он.
Шадаев призвал обратить внимание на эту ситуацию правоохранительные органы. В Минцифры заподозрили, что эти SIM-карты «используются в какой-то деятельности».
С апреля в России действует закон, по которому число SIM-карт на одного гражданина России не должно превышать 20 штук, а на иностранца – 10. Тогда же на «Госуслугах» запустили сервис, позволяющий пользователям проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на их имя.
Поправки также ужесточили требования оказания услуг связи иностранным гражданам. Отмечается, что лицо сможет заключить договор только при посещении офиса оператора связи и прохождении идентификации с использованием биометрии. Авторы инициативы отмечали, что поправки направлены на противодействие мошенничеству.