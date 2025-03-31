Сервис проверки зарегистрированных сим-карт заработает на «Госуслугах» 1 апреля
С 1 апреля на портале «Госуслуги» станет доступен новый сервис, позволяющий пользователям проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на их имя. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем Telegram-канале.
Сервис позволит гражданам видеть все абонентские номера, оформленные на них у операторов связи. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и поможет выявить неучтенные или «серые» сим-карты, которые могли быть использованы без ведома владельца.
«Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем», – сообщили в МВД.
В Минцифры добавили, что новый инструмент избавит от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно. В первые часы работы сервиса возможны технические сбои, однако к запуску все готово.
Также с 1 апреля вступает в силу ограничение: на одного гражданина России нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Если лимит будет превышен, абоненту предстоит отказаться от лишних номеров до 1 ноября, отмечают в Минцифры.
Госдума 25 марта единогласно приняла закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Инициатива содержала целый ряд новелл, в том числе запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами. От рекламных и спам-рассылок появится возможность отказаться в личном кабинете абонента сотового оператора. Кроме того, появится возможность запрета заключения договора на оказание услуг связи без личного присутствия потенциального абонента.