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Сервис проверки зарегистрированных сим-карт заработает на «Госуслугах» 1 апреля

Ведомости

С 1 апреля на портале «Госуслуги» станет доступен новый сервис, позволяющий пользователям проверить, сколько сим-карт зарегистрировано на их имя. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем Telegram-канале.

Сервис позволит гражданам видеть все абонентские номера, оформленные на них у операторов связи. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и поможет выявить неучтенные или «серые» сим-карты, которые могли быть использованы без ведома владельца.

«Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем», – сообщили в МВД.

В Минцифры добавили, что новый инструмент избавит от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно. В первые часы работы сервиса возможны технические сбои, однако к запуску все готово.

Также с 1 апреля вступает в силу ограничение: на одного гражданина России нельзя будет оформить более 20 сим-карт. Если лимит будет превышен, абоненту предстоит отказаться от лишних номеров до 1 ноября, отмечают в Минцифры.

Госдума 25 марта единогласно приняла закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Инициатива содержала целый ряд новелл, в том числе запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами. От рекламных и спам-рассылок появится возможность отказаться в личном кабинете абонента сотового оператора. Кроме того, появится возможность запрета заключения договора на оказание услуг связи без личного присутствия потенциального абонента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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