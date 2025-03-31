Сервис проверки зарегистрированных сим-карт заработает на «Госуслугах» 1 апреля

Госдума 25 марта единогласно приняла закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Инициатива содержала целый ряд новелл, в том числе запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами. От рекламных и спам-рассылок появится возможность отказаться в личном кабинете абонента сотового оператора. Кроме того, появится возможность запрета заключения договора на оказание услуг связи без личного присутствия потенциального абонента.